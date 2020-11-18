السجن 3 سنوات لمتهم زور محررا رسميا بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بمعاقبة متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحرر المزور بتهمة تزوير محرر رسمي بالتجمع الخامس.





صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين علاء الدين الخولي وايهاب حسن وامانة سر محمد طه.





كشف قرار الاحالة قيام المتهم مدحت .م بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل منسوب لمكتب توثيق سيدي جابر بالاسكندرية وذلك بطريق الاصطناع وذيله بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين ومهره ببصمات اختام عزاها زورا لتلك الجهة





أضاف قرار الإحالة قيام المتهم بتقليد بمساعدة اخر مجهول خاتمي شعار الجمهورية والكودي الخاصين بجهة حكومية وهي مكتب توثيق سيدي جابر بالاسكندرية بأن اصطنعا الخاتمين علي غرار الصحيح منها واستعملوه بان مهروا بها المحرر المزور.