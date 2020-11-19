تعديلات لائحة مجلس الشيوخ.. 3 أعضاء حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للأحزاب

انتهت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصور النهائي للائحة، وقد أقرت اللجنة المسودة النهائية في 300 مادة.





وناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تأجيلها من قبل، منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تماما وسيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع حذف بعض المواد .



