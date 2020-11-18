أخبار الفن | رد فعل غير متوقع من شيري عادل على ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود.. وفي عيد ميلاد مني زكي تعرف على عمرها الحقيقي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها













تحتفل اليوم 18 نوفمبر الفنانة مي زكي بعيد ميلادها الـ44، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.





وأضاف حلمي، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر شاشة دي ام سي: "كنت معجبا بمنى زكي كممثلة، قبل أن أعمل في المجال الفني كممثل، وكنت وقتها أعمل مخرجا، متابعا أن بداية علاقته بها، كان في إحدى الأعمال الفنية".





وتابع أحمد حلمي،: "كنت قاعد على القهوة مع صاحبي، وقال لي أنت هتتجوز مني زكي، ورديت عليه بتريقه، وقلت له: جات لك من فين؟، ولم اهتم بالأمر كثيرا".

















يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة مروة عبد المنعم، حيث ولدت يوم 18 نوفمبر 1978 وأكملت اليوم عامها الـ42.









رغم أن حياة مروة عبد المنعم كانت تتسم بالهدوء وكانت تفرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية، إلا أنها انقلبت رأسا على عقب عام 2014 بعد أن توفيت خادمتها في منزلها.









فقد اتهم والد الخادمة مروة عبد المنعم بقتلها، وتم تشريح الجثة ولكن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

















يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده الـ51، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1969.





وكان قد كشف الفنان أحمد حلمي عن تعرضه الى مرض سرطاني في الظهر اثناء تواجده في الولايات المتحدة الامريكية برفقة زوجته الفنانة منى زكي.





وأصر أحمد حلمي إخفاء خبر مرضه عن الإعلاميين والصحفيين، وتلقى فترة العلاج كاملة دون معرفة أحد، وكان ذلك عام 2014 ، وتم الكشف عن مرضه بعد أن تم التأكد من الشفاء الكامل من السرطان .





وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدًا أنه كان معجبًا بها كممثلة رائعة.

















يصادف اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاد عدد من أبرز نجوم الفن تعرف عليهم..





الفنان الراحل أحمد زكى





يصادف اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.





عاش أحمد زكي، حياته يتيمًا ووحيدًا، فكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى عقب ولادته، ثم تزوجت الأم بعد وفاة زوجها، فنشأ في منزل جده، وبعدما دخل المدرسة الصناعية، شجعه ناظر المدرسة -الذي كان يحب المسرح- على التمثيل، وفى حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.





ولم يكن مشوار الفنان الكبير أحمد زكي، سهلا من البداية، فقد رفض عددا من الأعمال قبل أن ينطلق فى مسيرته الكبيرة التى تحمل الكثير من النجاحات.





تخرج أحمد زكي، من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».





الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى





يصادف اليوم الأربعا 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني «أحمد حلمي ومنى زكي»، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، ويحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976، وتحتفل بعامها الـ44.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة.













ردت الفنانة شيرى عادل بشكل غريب وغير متوقع عند سؤالها على شائعات الارتباط التى تجمع بين معز مسعود وحلا شيحة.









وقالت شيرى عادل، فى لقاء لها ببرنامج "انسايدر بالعربى"، إنها لا ترغب فى الحديث عن هذه الأمور، وقررت أن تنهى المقابلة سريعا.







