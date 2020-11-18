المصائب تتوالي على كلوب.. إصابة مدافع ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي





وذكرت صحيفة " سكاي" البريطانية، أن ريس ويليامز عاني من إصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21، وتم استبعاده من العسكر.





وقال إيدي بوثرويد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ويليامز عانى من إصابة في الفخذ، وتم استبعاده من المعسكر، كإجراء احترازي، منعا لتفاقم الإصابة.





وتعد إصابة ويليامز ضربة جديدة لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي، حيث سيفتقد كلا من محمد صلاح بسبب إصابته بكورونا وجو جوميز بعد إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 17 نقطة.









تعرض ريس ويليامز مدافع فريق ليفربول لإصابة في الفخذ، قبل مواجهة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوتيوب.