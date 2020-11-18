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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "نصر 18"بالمنطقة الجنوبية العسكرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين " نصر 18 " الذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتم تنفيذ المشروع بإستخدام  نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع , وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة عالية .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم فى ظل المتغيرات الحاده والسريعة التى قد تحدث أثنـاء سير القتال .

ثم عقد الفريق محمد فريد لقاء مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية نقل فيه تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، كما ناقش الضباط وضباط الصف والجنود فى مختلف الموضوعات التى تدور فى أذهانهم نحو كافة الأمور المتعلقة بالشأن الداخلى والإقليمي والعالمى , مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك لمختلف الموضوعات المتعلقة بالمصالح الوطنية وأيضًا بالجهد الذى يبذلونه فى الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة.


حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى المعاهد والكليات العسكرية .
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