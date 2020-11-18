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فن

غرور من أمامي يزيدني كبرياء.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:17 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لجمهورها من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت نوال الزغبي: ليرحل من يرحل وبيقي من يبقي فانا لا التفت ابدا الي الوراء، غرور من أمامي يزيدني كبرياء... فإن كان وجودهم شيئا فان كرامتي أشياء.


وعلى جانب آخر، حققت أغنية " القوية " للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات : مازن ضاهر، ألحان : فضل سلیمان، توزیع : جیمی حداد، میکس و ماسترینج : محمد المقهور.
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