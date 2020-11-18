فى جولة استمرت 7 ساعات.. محافظ القليوبية: تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه.. وانتظروا طفرة فى قطاع الصحة.. شاهد

- محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات التطوير لمتابعة نسبة التنفيذ

- الانتهاء من مستشفى كفر شكر والخانكة وبنها التعليمى ودخولهما الخدمة قريبا

- التعاون مع جامعة بنها لإنشاء المستشفى التخصصى الجديد

- تغيير شبكة الغازات بمستشفي حميات بنها لحل مشاكل المرضى









أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية على عدد من المستشفيات الجارى تطويرها.





وشملت الجولة التى استمرت 7 ساعات كاملة مستشفيات بنها التعليمى وكفر شكر وطوخ المركزى وقها المركزى والقناطر المركزى والخانكة المركزى بالاضافة الى مستشفى حميات بنها و23 يوليو بالخانكة ومستشفى الحروق بالقناطر والمعامل المركزية بالقليوبية.

















وأكد الهجان أنه يولي اهتماما خاصا بملف مستشفيات المحافظة تحت التطوير، خاصة وأن معظم مستشفيات المحافظة دخلت التطوير دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة الملف يوميا مع الجهات المختصة من شركات وجهات منفذة ووزارة ومديرية الصحة حتى يتم إنهاء كافة الأعمال ودخولها الخدمة.





ووعد المحافظ بحدوث طفرة في كافة الخدمات الصحية بالمحافظة بدخول هذه المستشفيات الخدمة اعتبارا من العام المقبل تباعا.





وقال الهجان إن القليوبية كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية حيث يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية.





أشار محافظ القليوبية الى انه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى قها المركزى ، والبدء فى تسليم مستشفى كفر شكر المركزى ، كما انه جارى الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة المركزي ، والقناطر المركزى والبدء فى إنشاء مستشفى طوخ المركزى ورفع كفاءة مستشفى حميات بنها وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى من أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.





أوضح المحافظ الى انه بجانب ذلك فقد تم الانتهاء من تطوير مستشفى بنها التعليمى وإطلاق التيار الكهربائي للمستشفى تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى بعد أعمال تطويرها بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه ، مؤكدا أن المستشفى مصممة علي أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة وذلك نظرا لدقة وأهمية العمليات الجراحية مع اتخاذ أعلى معايير مكافحة العدوى.





وتابع المحافظ أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وتشمل مبنى جراحات متعددة ونادرة تحتاج مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.





وقال المحافظ إنه تم ايضا رفع كفاءة وتطوير مستشفى صدر 23 يوليو بالخانكة وتستوعب أكثر من 300 سرير ، وكذلك دخول مستشفى ابوالمنجا المركزى الخدمة بعد تطويرها ، بالإضافة الى تطوير عدد من المراكز الطبية والوحدات الصحية بقرى ومدن المحافظة

أضاف المحافظ انه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد والذى يضم العديد من التخصصات الطبية الجديدة.





وفيما يتعلق بمستشفى قها للعزل الصحي لمرضي كورونا، أكد المحافظ علي ضرورة أن يظل المستشفى على درجة الاستعداد الكامل للموجة الثانية، واستمرار حالة الطوارئ به، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى وجود 30 حالة إصابة مؤكدة تحت العلاج داخل المستشفى.

وأثنى المحافظ على جهود الفريق الطبي بالمستشفي ومديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المستشفى كان حائط صد قوي في مواجهة الفيروس لخدمة كل المرضى على مستوى الجمهورية وليس القليوبية فقط.





وبالنسبة لمستشفي طوخ، أكد الهجان أن سبب تاخر الأعمال في المستشفى كان بسبب بعض التعديلات التي طلبها في التصميم الجديد ليكون مستشفى متكاملا وليس مركز طوارئ فقط، خاصة وأنه يخدم أكبر مركز في المحافظة وحوادث الطريق الزراعي، مؤكدا أنه سيكون مستشفى علي طراز عالٍ.





وعلى هامش جولته، التقى المحافظ أحد العاملين، الذي شكا له من تأخر مرتبات بعض الموظفين في هيئة المستفيات التعليمية منذ شهرين، وعلى الفور كلف المحافظ الدكتور أمنية محمود مدير المستشفى، بالتدخل لحل المشكلة وأكدت أنها خاطبت الهيئة وجاري توفير الاعتماد الخاص بالمرتبات المتأخرة.





وقال المحافظ خلال تواجده بمشروع مستشفى كفر شكر أنه جار مخاطبة التموين الطبي لبدء تجهز المستشفى ليدخل الخدمة فورا بعد حل كافة المشكلات المتعلقة بتأخر دخول المستشفى الخدمة بنسبة تصل إلى 97%.





وأعلن المحافظ أنه يجرى حاليا تغيير شبكة الغازات بمستشفي حميات بنها تلافيا لمشكلات سقوط الشبكة القديمة، التي كانت تقوم على نظام الاسطوانات، وكادت أن تسبب كوارثا، مشيرا إلى أنه خلال 3 شهور ستحل المشكلة نهائيا بعد تركيب الشبكة الجديد لتغطي المستشفى بالكامل وليس العناية المركزة فقط بطاقة 10 آلاف لتر غاز بجانب تطوير 27 سرير عناية مركزة موجودة بالمستشفي للقلب والأطفال الحميات والرعاية المركزة العامة.