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مدير "مكافحة العدوى": تناول مضاد حيوي بشكل عشوائي خطر على المناعة.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
مضادات حيوية
مضادات حيوية
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محمود محسن
أكد إيهاب عطية مدير عام الادارة العامة لمكافحة العدوى أنه لا بد أن يصرف المضاد الحيوى بروشتة طبيب متخصص ولا يتم صرفها عشوائيا مؤكدا ان الطبيب وحده هو من يحدد الكميات المطلوبة وليس بشكل غير سليم مثلما يفعله البعض.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون، أن استخدام المضاد الحيوى بشكل عشوائي خطر على الأطفال وكبار السن مؤكدا أنه في بعض الأحيان لا يوجد فيروس أو بكتيريا يحاربها المضاد الحيوي وحينها اذا تم الحصول على مضاد حيوي يكون خطرا على المناعة. 

وتابع مدير عام الادارة العامة لمكافحة العدوى أن البعض يحصل على المضاد الحيوي بشكل عشوائ ويتم استخدامه بطريقة خاطئة لأنه يتناول جرعات قليلة أو مبالغ فيها وهي ما تؤثر على أجهز الجسم.

وأشار عطية إلى أنه يجب الالتزام بعادات غذائية سليمة من خلال تناول الخضراوات والفاكهة وممارسة الأنشطة الرياضية وان ذلك يساهم في تقوية الجهاز المناعي. 
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