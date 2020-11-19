إيطاليا في نصف نهائي الأمم الأوروبية.. وهولندا تودع رغم هزيمة بولندا

تأهل المنتخب الإيطالي، لدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره المنتخب البوسني بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة السادسة من المجموعة الأولى في التصنيف الأول للمسابقة.









افتتح بيلوتي التسجيل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 22، قبل أن يؤكد بيراردي انتصار الطليان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عابرًا بمنتخب بلاده لدور نصف النهائي.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إيطاليا للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب البوسنة عند نقطتين فقط.









وفي نفس المجموعة، فاز المنتخب الهولندي على نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف.









البولنديون افتتحوا التسجيل عن طريق جوسياك في الدقيقة السادسة، لكن ممفيس ديباي عادل النتيجة للطواحين الهولندية في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.







