كانت صحوة الموت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن آخر أيام والده

روى عمرو محمود ياسين، عن آخر أيام والده، قائلًا "الفترة الأخيرة كانت قاسية جدا.. أنت عارف أن أبوك بيموت.. أنت عارف أن كل يوم بيقربك من حاجة هتحصل قريب أوي"، موضحًا "آخر شهر تعب وجاله التهاب رئوي حاد".





وأضاف "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "والدي لما تعب روحنا بيه المستشفى، وبقى كويس ورجعنا البيت وفجأة تعب تاني، وقتها الدكاترة قالت لينا أن الوضع خطير، وأن الالتهاب الرئوي في سنه شيء صعب".





وأكد "بدأت الأمور تتحسن، وهو بقى أحسن، وبدأت احس أنه بقى كويس.. لحد ما في يوم كان كويس أوي، وكان بيتكلم كويس بالرغم من أنه كان خارج الوعي الفترة دي"، معقبا "كلم كل قرايبنا، ووالدتي وأولادي ورانيا".





وتابع "حسيت أنه بقى أحسن وكويس أوي.. بس وأنا خارج من عنده حسيت أن التحسن دا مش عادي، وأن دي صحوة الموت.. وبعدها بدأت حالته تسوء والوعي بدأ ما يقل لحد ما وصل للتنفس الصناعي".