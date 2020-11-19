Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كانت صحوة الموت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن آخر أيام والده

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
روى عمرو محمود ياسين، عن آخر أيام والده، قائلًا "الفترة الأخيرة كانت قاسية جدا.. أنت عارف أن أبوك بيموت.. أنت عارف أن كل يوم بيقربك من حاجة هتحصل قريب أوي"، موضحًا "آخر شهر تعب وجاله التهاب رئوي حاد".

وأضاف "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "والدي لما تعب روحنا بيه المستشفى، وبقى كويس ورجعنا البيت وفجأة تعب تاني، وقتها الدكاترة قالت لينا أن الوضع خطير، وأن الالتهاب الرئوي في سنه شيء صعب".

وأكد "بدأت الأمور تتحسن، وهو بقى أحسن، وبدأت احس أنه بقى كويس.. لحد ما في يوم كان كويس أوي، وكان بيتكلم كويس بالرغم من أنه كان خارج الوعي الفترة دي"، معقبا "كلم كل قرايبنا، ووالدتي وأولادي ورانيا".

وتابع "حسيت أنه بقى أحسن وكويس أوي.. بس وأنا خارج من عنده حسيت أن التحسن دا مش عادي، وأن دي صحوة الموت.. وبعدها بدأت حالته تسوء والوعي بدأ ما يقل لحد ما وصل للتنفس الصناعي".

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

حيرته في تفسيرها.. شهيرة تكشف عن الرؤيا التي رآها محمود ياسين

تجربة مذهلة.. أب وأم يصران على نقل عدوى كورونا لأطفالهما.. والنتيجة مفاجأة

بعد رفضه الأهلي.. أزمة كبيرة لـ يوسف البلايلي في قطر

فاضل 12 يوم| الحكومة:لا يوجد حديث عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

إجراءات صارمة.. الحكومة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا اليوم.. فيديو

بـ فستان قطيفة.. درة تثير الجدل| والجمهور: اِحلويتى بعد الجواز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر