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رياضة

يارا عاطف تشارك في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
يارا عاطف
يارا عاطف
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يسري غازى
رشّح الاتحاد الدولي لكرة القدم يارا عاطف الحكم الدولي المساعد للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات المقرر اقامتها 2023 في نيوزيلندا وأستراليا في نسختها التاسعة.
 
ويخضع غدا الجمعة ٥٠ حكما مساعدا للاختبارات فى كورس تقنية الفيديو المعروفة بـvar فى إطار الدفع بهم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.

وأسفرت نتائج كورس تقنية الفيديو المعروفة ب var عن نجاح ٢٤ حكما للساحة من إجمالى ٦٠ عنصرا تحكيمية خضعوا للاختبارات استعدادا للمشاركة فى الدورى الممتاز الموسم الجديد.
 
وأقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد كورسا تدريبيا لحكام الساحة والمساعدين للتدريب على تقنية الفيديو فى فندق تريموف بالقاهرة ويستمر حتى يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

وانطلق معسكر حكام الـ var  فى أحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.

يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أرسلت خطابا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم تضمن إيقاف مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزه عن العمل واسناد مهام رئاسة اللجنة إلى محمد عبدالمعطي قائما بالأعمال.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه تمت اقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة وخضوعه للتحقيق بمعرفة لجنة الانضباط.

أشار إلى لجنة الحكام أرسلت خطابا رسميا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم تضمن اقالة مدحت صلاح وإحالته الى لجنة الانضباط لافتا إلى أنه لم يتحدد حتى هذه اللحظة موعدا لخضوعه إلى التحقيق.

نوه الى أن اقالة مدحت صلاح جاءت بناء علي مذكرتين تم تقديمهما من جانب عادل عقل عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة وأخرى من توفيق السيد رئيس لجنة حكام القاهرة.

لفت المصدر إلى أن المذكرتين شملت هجوم مدحت صلاح علي الفيس بوك علي زملائه وعلي عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة.

وشدد على أن المذكرتين تضمنت أحداث وتفاصيل ووقائع أخرى. 
وقام بعمل فيديو علي صفحته الشخصية هاجم خلالها عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة ورئيس لجنة حكام القاهرة.

أوضح إلى أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى تلقت 
المذكرتين من جانب لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة 
وتم إحالتهم إلى لجنة الانضباط باعتبارها جهه تحقيق.

نوه إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة أسندت محمد عبد المعطي  القائم باعمال رئيس لجنة الحكام ويعاونه خالد حافظ عضو اللجنة.

استطرد : رئيس لجنة الانضباط في الجبلاية سوف يعقد جلسة فى قادم الأيام وخضوع مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة إلى التحقيق لاتخاذ اللازم.
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