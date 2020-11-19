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محافظات

تطهير مخرات السيول استعدادا للشتاء في المنيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى في المنيا، أعمال تطهير مخرات السيول بالقرى، وذلك للتأكد من إزالة الحشائش والعوائق منها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أي أمطار خلال فصل الشتاء مع تفعيل غرفة العمليات بالوحدات القروية التسع لمواجهة الطقس غير المستقر ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة مخاطر سوء الأحوال الجوية والأمطار، وكذلك تم المرور على أعمال تمهيد رصف طريق كوم ماريا ـ دير البتول ومعاينة طريق دير ابو حنس ـ الشيخ عبادة.


وقال رئيس المدينة، إن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.


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يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضي بمراجعة جميع مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى مع ضرورة متابعة المشروعات الخدمية والاطمئنان على سير العمل وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن.

 
في سياق متصل، تفقد رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بالشيخ عبادة، وذلك ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير جميع المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
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