حرب تيجراي مستمرة.. قصة القبض على 76 ضابطا بالجيش الإثيوبي

في تطور جديد للحرب الأهلية في إثيوبيا بين حكومة أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي وإقليم تيجراي، أصدرت إثيوبيا أوامر اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش متهمين بالارتباط بجبهة تحرير تيجراي الشعبية.









وتقاتل القوات الموالية لهذا الحزب الحكومة في منطقة تيجراي المضطربة، حيث قال رئيس وزراء إثيوبيا إن جيشه يتقدم نحو عاصمتها ميكيلي.









وبحسب ما ورد قُتل المئات وفر عشرات الآلاف من المنطقة بعد أسبوعين من الاشتباكات، لكن من الصعب التحقق من المعلومات من تيجراي بسبب انقطاع التيار الكهربائي في معظم الاتصالات.









الصراع متجذر في التوتر طويل الأمد بين الحزب الإقليمي القوي جبهة تحرير تيغري والحكومة المركزية في إثيوبيا.









عندما أرجأ رئيس الوزراء أبي أحمد الانتخابات الوطنية في يونيو بسبب فيروس كورونا، تصاعد التوتر بين المجموعتين، حيث ترى جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي أن الحكومة المركزية غير شرعية، وتجادل بأن أبي لم يعد لديه تفويض لقيادة البلاد.









واتهمت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية لسرقة أسلحة، وهو ما نفته الجبهة.











وردًا على ذلك، أمر أبي بشن هجوم عسكري متهما الجبهة الشعبية لتحرير تيجري بالخيانة.









ما هو أحدث؟

وأعلنت الشرطة الاتحادية، أمس الأربعاء، مذكرات توقيف بحق 76 من ضباط الجيش، ورد أن بعضهم متقاعد، جاء ذلك بتهمة التآمر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغري و"الخيانة".









وفي حديثها إلى "بي بي سي"، نفت بيلين سيوم - المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد - التقارير التي تفيد بأن قبائل التيجراي في أماكن أخرى من البلاد قد تم اعتقالهم على أساس انتمائهم العرقي، لكنها اعترفت بأن كثيرين اعتقلوا لانتمائهم لما وصفته بالشبكات الإجرامية.









وجاءت هذه الأنباء بعد أن سيطرت القوات الحكومية على بلدتي شاير وأكسوم بعد انتهاء مهلة ثلاثة أيام منحها رئيس الوزراء أبي لقوات تيجراي للاستسلام يوم الثلاثاء.









وأكد زعيم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي ديبريتسيون غبريمايكل، المولود في شاير، لمحطة تليفزيون محلية أن جنوده فقدوا السيطرة على البلدات الواقعة في جنوب وغرب تيغراي، لكنه وصف انتصارهم بأنه مؤقت، وتعهد بهزيمة قوات أبي.









نزوح جماعي

ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيغراي وسط القتال المستمر، حيث حذرت الأمم المتحدة من "أزمة إنسانية واسعة النطاق".









وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (اوتشا): "قد يكون هناك نزوح جماعي داخل تيغراي وهذا بالطبع مصدر قلق ونحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة".









تخشى الأمم المتحدة أن تكون أعداد الفارين من إثيوبيا مجرد جزء بسيط ممن أجبروا على ترك ديارهم بسبب القتال، لكن في الوقت الحالي لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى منطقة تيجراي.







