وفاة الفنان فايق عزب بعد صراع مع المرض.. نشوى مصطفى: بعت لى السلام وقال لهم وطمنوها.. وأحمد الفيشاوى: ملحقتش أسمع صوته

تصدر الفنان الراحل فايق عزب تريند "جوجل"، وذلك بعد وفاته بساعات قليلة بمرض نادر، فيما نعى الفنانون ببالغ الحزن والأسى.







ونعى الفنان أحمد الفيشاوي الراحل فايق عزب، وذلك عبر نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد الفيشاوى قائلا: "آخر مرة اتكلمنا كان من شهر والنهارده صحيت الصبح اتطمن عليه للأسف ملحقتش أسمع صوته ودعوته الجميلة ليا.. فقدت صديق عزيز وأب حنون سلملي علي فيشاوي الكبير عشان أنا متأكد إنكم هتشوفو بعض في الجنة إن شاء الله لأنكم حبايب.. إلى اللقاء #فايق_عزب".









وعبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان القدير فايق عزب، إثر إصابته بفيروس كورونا حسبما صرحت زوجته.









وقالت نشوى مصطفى، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": "سبحان من له الدوام أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي أنا كنت فيها بعد دخولى بخمسة أيام وأول ما عرف إنى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها إنها حتخف بإذن الله".









واختتمت حديثها قائلة: "وأنا خارجة من المستشفى طلبت أزوره لكن للأسف ممنوع.. النهارده أستاذ فايق عزب راح عند ربنا.. ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".









وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "صدى البلد" خبر الوفاة قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".









وكان عزب تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.







