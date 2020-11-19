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فن

فيه ناس مسؤولة عن سعادة ناس.. أصالة توجه رسالة في عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:36 م
اصالة
اصالة
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مريم عزت
هنأت الفنانة أصالة ، الثنائى الأشهر احمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " . 

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ونشرت أصالة صورة لهما ، وكتبت قائلة " فيه ناس مسؤوله عنّ سعادة ناس .. وبيحملوا هالأمانه وبيوفوا وعدهم لبعض وللنّاس .. كلّ سنه وأنتوا مصدر منّ مصادر الأمان والطمأنينه لبعض وإلنا .. الله يحفظكم ويخلّيكم أحلى وأطيب اتنين العمر كلّه بالصحّه والسعاده والنّجاح #أصاله " 


و يذكر أن  18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني " أحمد حلمي و منى زكي "،  إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، و يحتفل اليوم بعامه الـ51، فيما ولدت "منى" بنفس اليوم أيضًا عام 1976، و تحتفل بعامها الـ44. 


و في شهر سبتمبر الماضي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصة حبه بزوجته، النجمة مني زكي، مؤكدا أنه كان معجبا بها كممثلة رائعة
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