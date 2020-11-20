مضاعفات صحية خطيرة لـ فيروس كورونا .. أمراض طويلة الأمد تصيب الإنسان بسبب الوباء.. وتعرف على إجراءات دخول المنزل للوقاية من الموجة الثانية

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

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أمراض طويلة الأمد تصيب الإنسان بسبب فيروس كورونا





يمكن لأعراض كوفيد 19 أن تستمر أحيانًا لعدة شهور. يُلحق فيروس كورونا الضرر بالرئتين والقلب والدماغ، مما يزيد خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد. يُلحق





معظم من يصابون بمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع لكن بعض الأشخاص، حتى أولئك الذين تكون أعراضهم خفيفة، يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي.





الأشخاص الأكبر سنا ممن لديهم حالات طبية خطيرة هم الأكثر عرضة لاستمرار أعراض كوفيد 19 تشمل العلامات والأعراض التي يشيع استمرارها مع مرور الوقت:





الإرهاق

السعال

ضيق النَّفَس

الصداع

ألم المفاصل





رغم أنه يُنظر إلى كوفيد 19 كمرض يؤثر في الرئتين بشكل رئيسي فإن بإمكانه إلحاق الضرر بالعديد من أعضاء الجسم الأخرى أيضًا ويمكن أن يؤدي تضرر الأعضاء إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد.









يمكن أن يزيد كوفيد 19 من احتمال تَكتُّل خلايا الدم وتكوين الجلطات رغم أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، يُعتقَد أن أغلب الضرر الذي يصيب القلب نتيجة لفيروس كوفيد 19 سببه جلطات صغيرة تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب.





ومن الأعضاء الأخرى التي تتأثر بالجلطات الدموية الرئتان والساقان والكبد والكليتان ويمكن أن يؤدي كوفيد 19 أيضًا إلى إضعاف الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يُسْهم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في الكبد والكلى.









هناك كثير من الأمور المجهولة بشأن تأثير كوفيد 19 على الناس على المدى الطويل ولكن ينصح الباحثون الأطباءَ بمراقبة الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 عن كثب للتأكد من الوظائف العضوية لديهم بعد التعافي.









مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا تشير العديد من فرق البحث التي كتبت في مجلة Radiology إلى أن جلطات الدم تلعب دورًا مهمًا في سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض خطير من COVID-19.

وفقا لموقع medical، تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن COVID-19 في الارتفاع يوميًا لكن كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب المرض ، في الوفاة ، لا يزال غير مفهوم، وتظهر التقارير السريرية أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 الحاد يصابون بالالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل العديد من الأعضاء.

ويسلط الخبراء الآن الضوء على أن نسبة كبيرة من المصابين بفيروس COVID-19 الحاد تظهر عليهم علامات جلطات دموية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، فتجلط الدم آلية طبيعية استجابة للإصابة وعندما تتشكل الجلطة الدموية داخل الأوعية الدموية ، يمكن أن تقيد تدفق الدم تُعرف بالخثرة، ويمكن أن تؤدي إلى حالات طوارئ طبية شديدة.

ولم يتضح تمامًا كيف يتطور ضيق التنفس أو ضعف التهوية الرئوية حتى الموت، ويوضح البروفيسور إدوين فان بيك من معهد كوينز للأبحاث الطبية بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم ، أنهويتم التعامل مع COVID-19 كمرض رئوي أساسي من تحليل جميع البيانات الطبية والمخبرية والتصويرية الحالية المتوفرة حول COVID-19 ، أصبح من الواضح أن الأعراض والاختبارات التشخيصية لا يمكن تفسيرها من خلال ضعف التهوية الرئوية وحدها.







