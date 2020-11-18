بعد تزايد الأعداد.. إجراءات دخول المنزل للوقاية من الموجة الثانية لـ كورونا

يعد فيروس كورونا المستجد مصطلحًا شائعًا لمجموعة من الفيروسات، وهو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأعراضه شبيهة بالإنفلونزا، ومن ضمن هذه الأعراض: سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والحمى وصعوبات في التنفس أو التهاب رئوي ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.





وتقدم الدكتورة سوسن غزال بعض الإجراءات اللازم اتباعها عند الدخول للمنزل للوقاية من فيروس كورونا:





1- اخلع حذاءك

2- لا تلامس أي شيء

3- عقم المفاتيح والموبايل

4- انزع عنك الملابس الخارجية

5- اغسل يديك وبعدها وجهك

6- طهر مشترياتك قبل استخدامها









ووفقا لموقع health، هناك فرق بين التنظيف والتعقيم لان التنظيف عبارة عن إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح دون قتلها للتقليل من خطر الاصابات وتقليل العدوى دون استخدام منظفات كيميائية.





أما عن التطهير والتعقيم فهو استخدام المواد الكيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح والقضاء عليها نهائيا وهي أمثل طريقة للوقاية، ويجب على أفراد الأسرة تنظيف اليدين بإستمرار.





ويجب تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بكثرة، مثل الطاولات والكراسي، وقم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح.