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حوادث

شاهد.. إحباط تهريب حشيش بـ200 مليون جنيه بحاويات في ميناء الاسكندرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:11 م
محاولة تهريب حشيش
محاولة تهريب حشيش
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط (ثلاث حاويات) قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى ومشمولها المستندى (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية ، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحرى، و قد أسفر ذلك عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2,500 طن).

كما أمكن ضبط (شخصين) من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول – سيارة)، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200٫000٫000 مائتا مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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