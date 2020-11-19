افتتاح البوابة الرئيسية لمقر الأهلي بالجزيرة بعد التطوير

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.









ويعكس تصميم البوابة الجديدة شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر، وشهد مقر النادي بالجزيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، استكمالًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كل المستويات.









وفي هذا السياق شهد مقر الأهلي في الجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري، ومن بينها تطوير البوابة الرئيسية وتجديد الأسوار الخارجية للنادي.









وكانت إدارة الأهلي قد قامت بافتتاح بوابات مقر مدينة نصر في وقت سابق مع وجود العديد من المشروعات الإنشائية هناك.









وخصص مجلس إدارة الأهلي، بعض ملاعب الأكاديمية بفرع الأهلي بمدينة نصر لأعضاء النادي، لممارسة لعبة كرة القدم، وذلك تعويضًا عن ملاعب الخماسي، التي يجري نقلها من أماكنها، نظرًا لاستغلال المساحة الموجودة فيها لإنشاء الجراج، الذي بدأ العمل فيه منذ فترة طويلة.









جاء هذا القرار، حسبما وصفه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الاهلي، ليكون متنفسًا لأعضاء النادي، وحتى لا يتأثروا عند ممارسة هوايتهم بالفترة التي يجرى فيها تجهيز الملاعب الخماسي البديلة.









وقال العميد محمد مرجان إن مجلس الإدارة بذل جهدًا كبيرًا طوال الفترة الماضية للوصول إلى حل بالنسبة لمشكلة الجراج، التي يعاني منها أعضاء فرع مدينة نصر منذ سنوات طويلة، حيث يجدون صعوبة بالغة في انتظار سياراتهم بجوار أسوار النادي، ودائمًا ما تكون هناك أزمة مرورية، لذا لجأ مجلس الإدارة إلى كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، وهو ما جرى بالفعل بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.









وفي ضوء مخطط عام للجراج عرضه المستشار الهندسي على مجلس الإدارة، وافق الأخير على تخصيص ما يقرب من 33 ألف متر للجراج، الذي يسع لألف سيارة تقريبًا.



