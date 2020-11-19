صندوق تحيا مصر: حققنا أرقاما قياسية بقوافل التبرع بالدواجن

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن نهاية الشهر الماضى كان هناك تكليفات من الرئيس السيسى بتكثيف جهود الصندوق الخاص بالاستعداد لفصل الشتاء.





وكشف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الصندوق حقق أرقاما قياسية بموسوعة جينيس عن طريق تسجيل أكبر قافلة تم التبرع بها بالدواجن، والمواد الغذائية.





وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق سينظم أطول مسيرة فى العالم بشاحنات التبرع طولها تجاوز 3 كم عن طريق الاستعانة ب 462 تريلة لكسر رقم قياسي قديم.





ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن شعار صندوق تحيا مصر "نتشارك" عن طريق شراكة دائمة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد الأسر المستهدفة لدعم الصندوق .





وتابع محمد مختار، أن القافلة الانسانية تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى و13 منظمة مجتمع مدني ، مشيرأ إلى أن هذه القافلة الانسانية كرقم قياسى مسجل فى موسوعة جينيس تتعدى قيمتها مليار جنيه وتم التبرع بها من خلال المساهمين فى صندوق تحيا مصر .





يذكر أن صندوق تحيا مصر قد قام ب إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن القافلة توفر مليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس تحتوى على 473 تريلا وثلاجة وتعد أكبر قافلة إنسانية موجودة فى موسوعة جينيس كانت 416 تريلا فقط.

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم ، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الخميس احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات تحيا مصر. قد حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".

