تبحث السيدات عن علاج سريع للحموضة عند الحامل، فقد أبلغ أكثر من نصف جميع النساء الحوامل عن أعراض حرقة المعدة ، خاصة خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، الحموضة المعوية هي إحساس غير مريح وحرقان في منطقة الصدر بسبب محتويات المعدة التي ترتد إلى المريء .

يمكن أن تتسبب هرمونات الحمل في استرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية (الصمام العضلي الموجود بين المعدة والمريء) ، مما يسمح لأحماض المعدة بالانتشار إلى المريء. بالإضافة إلى ذلك ، يضغط الرحم المتضخم على المعدة ويدفع أحماض المعدة إلى الأعلى.

علاج سريع للحرقان عند الحامل

لتقليل حرقة المعدة أثناء الحمل بدون أدوية ، يجب تجربة ما يلي:



تناولي عدة وجبات صغيرة كل يوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

تجنبي الأطعمة الدهنية أو المقلية أو الحارة أو الغنية.

تجنبي الشوكولاتة والقهوة والكافيين والنعناع.

اشربي سوائل أقل أثناء الأكل. قد يؤدي تناول كميات كبيرة أثناء تناول الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

لا تستلقي مباشرة بعد الأكل.

اجعلي رأس سريرك أعلى من سفح سريرك.

ارتدِي ملابس فضفاضة. يمكن أن تزيد الملابس الضيقة الضغط على معدتك وبطنك .

إذا استمرت الحموضة المعوية لديك ، فاستشر طبيبك. قد يوصون بمضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية أو يصفون أدوية آمنة أثناء الحمل. عادة ما تختفي حرقة المعدة المرتبطة بالحمل بعد الولادة .

علاج الحموضة للحامل بالاعشاب

الزنجبيل ( أدراك ) والبابونج وشاي الهندباء قد يساعد في تخفيف حرقة المعدة. ومع ذلك ، اشرب شاي الهندباء بحذر ، خاصة إذا كنت مصابة بسكري الحمل ، أو إذا كنت تتناول أقراصًا لارتفاع ضغط الدم .

شاي الاعشاب، مثل النعناع ، قد يساعد على الهضم. لكن لا تشرب أنواع الشاي الأخرى التي تشتهر بأنها تساعد على الهضم أثناء الحمل ، مثل الشمر ( saunf ) ، لأنها تحتوي على مواد كيميائية قد تجعل الرحم (الرحم) ينقبض.



علاج الحموضة للحامل في الشهر الثامن



في بداية الحمل ، قد تؤدي الحموضة المعوية أو عسر الهضم إلى تفاقم غثيان الحمل . في أواخر الحمل ، قد تزداد الأعراض سوءًا لأن طفلك يشغل مساحة أكبر في بطنك.

قد تكون حرقة المعدة أسوأ إذا:

أنت حامل بأكثر من طفل .

كان طفلك كبيرًا جدًا (عملقة).

يكون طفلك في وضع المقعد (أسفل أولًا) في أواخر الحمل ، حيث قد يضغط رأسه تحت الحجاب الحاجز ويؤدي إلى حرقة المعدة.

إن تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر ، بدلًا من الوجبات الكبيرة التي تفصل بينها ساعات ، سيمنع معدتك من أن تصبح ممتلئة للغاية وتندفع تحت الحجاب الحاجز.

حاولي أن تأكل وجبتك الرئيسية في اليوم في وقت الغداء. تناول عشاءك في وقت مبكر من المساء حتى يتسنى لجسمك هضمه قبل النوم. تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والدهنية والمقلية وأي شيء آخر يثير الأعراض. قد يؤدي السكر والشاي والقهوة وبعض الإضافات الغذائية أيضًا إلى تفاقم حرقة المعدة.

لا تشربي السوائل مع طعامك ، لأن هذا يخفف من عصارات الجهاز الهضمي ، مما يجعلها أقل فعالية. بدلًا من ذلك ، حافظ على رطوبتك عن طريق شرب الماء بين الوجبات.

إذا كان لديك الكثير من اللحوم والمشروبات الغازية ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحموضة المعوية مقارنة بالنباتيين وأولئك الذين ليس لديهم المشروبات الغازية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل المكسرات والبذور والسردين ( بيدفي ) والتونة ( تشورا ماتشلي ) والسلمون ( رافااس ماتشلي ) وفول الصويا والقمح الكامل ( عطا ) قد تزيد من فرص إصابتك بحرقة المعدة.

حاول أن تظل جالسًا في وضع مستقيم بعد تناول الطعام ، لأن الاستلقاء قد يتسبب في ارتجاع طعامك. قد يساعد النوم على وسادتين أو ثلاث وسادات في وقت لاحق من الحمل.

قد تكون الحموضة المعوية أسوأ أيضًا إذا كنت تدخن . انها سبب آخر للتوقف، والتدخين هو سيء بالنسبة لك و ضارة لطفلك .

ما الذي يمكنني محاولة تخفيف الحموضة المعوية؟

جرب تناول فص أو فصين من الثوم النيئ ( لحسون ) كل يوم ، أو استخدم فصوصًا كاملة في الطهي.

إذا كنت تتناول أقراص الحديد التي تزيد من سوء حرقة المعدة ، فتحدث إلى طبيبك حول التغيير إلى مكمل سائل بدلًا من ذلك.



العلاج بالروائح

جرب إضافة أربع قطرات من زيت الليمون أو البرتقال أو زهر البرتقال (زهر البرتقال) إلى ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب الأساسي.قم بتدليك هذا في صدرك وأعلى ظهرك ، أو ضع الخليط في حمامك حتى تتمكن من استنشاق الأبخرة.

العلاج بالابر قد يساعد

الضغط على نقطة الوخز بالإبر (نقطة التامور 6) على معصمك في تخفيف حرقة المعدة.

لتحديد موقع هذه النقطة:

استخدم إحدى يديك على الجانب الداخلي من معصمك المقابل ، وقم بقياس عرض ثلاثة أصابع من الثنية بين يدك وذراعك.

في النقطة التي يكون فيها إصبعك الثالث ، ارفع الضغط حتى تلمس الجلد فقط ، واشعر برفق من أجل انخفاض طفيف. اضغط على هذا الغطس بعمق وسيشعر بالكدمات.

عندما تكون حرقة المعدة شديدة ، اضغط على هذه النقطة على كل معصم لحوالي 20 إلى 30 مرة بفواصل زمنية مدتها ثانية واحدة تقريبًا.

علاج الحموضة عند الحامل في الشهور الأولى

العلاجات المثلية على الرغم من عدم وجود دليل على نجاح العلاجات المثلية ، إذا كنت ترغبي في تجربتها ، فاستشري طبيبًا مؤهلًا في المعالجة المثلية لديه خبرة في علاج النساء الحوامل. يقول الكثيرون أنه يساعدهم. كما أنه لا يوجد أي ضرر أو آثار جانبية معروفة من تناول الأدوية المثلية الصحيحة بجرعات موصوفة. لذا يمكنك تجربته وإذا لم تتحسن الأعراض ، يمكنك اختيار علاج آخر.

يمكن القيام بها بعد الأكل لتحسين الهضم وتساعد في تخفيف حرقة، وحموضة المعدة وعسر الهضم. هذا آمن للقيام به في الثلث الثاني والثالث من الحمل.

تذكري دائمًا ممارسة اليوجا تحت إشراف خبير يمكنه مساعدتك في اختيار الوضعيات المناسبة لمرحلة حملك.

قد تساعد العلاجات التكميلية التي تهدف إلى إعادة تنظيم وضعيتك في علاج حرقة المعدة ، بما في ذلك علاج العظام وتقويم العمود الفقري وتقنية الإسكندر. بصرف النظر عن علاجات الاسترخاء في اليوجا التي تركز على الموقف يمكن أن تساعد أيضًا ، على سبيل المثال تاي تشي أو تشي غونغ .

إذا كنت تعاني من آلام الظهر ، وكذلك حرقة المعدة ، فقد يكون العلاج بتقويم العمود الفقري فعالًا بشكل خاص في المساعدة على تخفيف الأعراض.

يمكنك أيضًا تجربة الوخز بالإبر أو الشياتسو من قبل ممارس مؤهل ، أو العلاج الانعكاسي بواسطة معالج مؤهل لعلاج مشاكل الحمل.

المرجع الطبي WebMD

babycenter

1.الحموضة المعوية أثناء الحمل

2. الحموضة أثناء الحمل