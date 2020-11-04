للشعور بالراحة .. 10 أطعمة تساعد فى علاج الحموضة

يعاني عدد كبير من البشر من الحموضة الزائدة التى تسبب الشعور بالحرقة وعدم الارتياح فى المعدة ، لذا نعرض اهم الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى علاج حموضة المعدة وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى".





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1. اللبن

يحتوي اللبن على الكالسيوم ، وهو معدن قلوي يعمل على معادلة الحمض عند التلامس مما يجعل اللبن من أفضل الأطعمة لتقليل حموضة المعدة، و إذا كنت تعاني من حموضة المعدة ، فقم بتهدئة معدتك عن طريق تناول كوب من الحليب.

2. شاي الأعشاب

يعتبر شاي الأعشاب من أفضل أنواع الشاي لمحاربة حمض المعدة يعمل على تهدئة الأمعاء وتقليل إنتاج المزيد من الأحماض.. عندما تشرب شاي الأعشاب ، برده قليلًا واشرب الشاي ببطء حتى يعمل بشكل أفضل في المعدة.





3. الزنجبيل

الزنجبيل هو عنصر رائع آخر لتهدئة حمض المعدة على الفور بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ويمتلك القدرة على تحسين مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج حموضة المعدة. جرب مضغ قطعة زنجبيل نيئة أو اصنع لنفسك شاي زنجبيل عندما من الحموضة.





4. خل التفاح

يعتبر خل التفاح أو التفاح من العلاجات الفعالة لحموضة المعدة. على الرغم من أن التفاح حمضي بطبيعته ، إلا أنه يحتوي على أحماض وأنزيمات صحية تساعد في معادلة حمض المعدة داخل الجسم.





5. عصائر خضراء

اختر الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن واصنع منها العصائر. ستحصل على جميع مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية دفعة واحدة وستساعد على تقليل حمض المعدة بسرعة. تساعد العصائر الخضراء على الحد من الالتهابات في الجسم كما أنها تهضم بسهولة في المعدة. يمكنك شرب العصائر الخضراء قبل الوجبة.





6. دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو وجبة الإفطار المفضلة للكثيرين. دقيق الشوفان الكامل هو مصدر ممتاز للألياف التي تمتص الأحماض في المعدة وتقلل من أعراض الحموضة وتقلل الألياف من الإمساك وتعزز صحة الأمعاء وتحافظ على الجسم ممتلئًا لفترة أطول من الوقت.

7. الصبار

الصبار هو عامل تبريد طبيعي له القدرة على علاج حرقة المعدة وحمض المعدة. له خصائص علاجية عند تناوله والتي ستفيدك في تقليل حموضة المعدة ويمكنك تناول عصير الصبار أو استخدامه في وصفات الطعام لمنع حموضة المعدة.





8. سلطة نيئة

السلطات النيئة قلوية بشكل طبيعي ومليئة بفوائد الجهاز الهضمي. تمنع السلطات الالتهابات وحموضة المعدة. ذلك لأن السلطة تتكون من الخضار الورقية والجزر والخيار والكرفس والهليون والخس ، وهي من أقوى الأطعمة لتقليل الالتهاب.





9. زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون في علاج حرقة المعدة وعسر الهضم ويوفر فوائد مضادة للالتهابات و رشي زيت الزيتون على طعامك بدلًا من طهيه. تجنب استخدام زيت الكانولا وزيت الفول السوداني والزيوت النباتية الأخرى لأنها أكثر حمضية بطبيعتها.





10. الدجاج