هدية مميزة من أحفاد أحفادهم.. الملكة إليزابيث وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما الـ 73

شارك قصر باكنجهام، اليوم، صورة عن الاحتفال بالذكرى السنوية لزواج الملكة إليزابيث والامير فيليب، وتظهر الصورة الزوجين الملكيين وهما ينظران بفخر إلى الهدية، وهي بطاقة معايدة صعها يدويا ابناء أحفادهما من الامير ويليام وهم (جوروج - شارلوت ولويس).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أمضى الأمير جورج (سبعة أعوام)، والأميرة شارلوت (خمس سنوات) والأمير لويس البالغ من العمر عامين ، ساعات في إنشاء بطاقة المعايدة الملونة، والتلوين بعناية في رقم كبير 73 على المقدمة وتزيينها بألوان من الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والأرجواني.





وتظهر الصور للأطفال الصغار وهم جالسون في تركيز شديد حول طاولة المطبخ في قصر كنسينجتون يحاولون تلوينها في أفضل شكل، خاصة أنهم لم يتمكنوا من رؤية أجداد أجدادهم لعدة أسابيع لكن تم نقل البطاقة إلى قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة وفيليب حاليًا معًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بواسطة خدمة البريد الملكية.





وتوثق الصورة التي التقطها كريس جاكسون المصور الملكي، اللحظة التي فتحوا فيها الهدية، وتظهر الصورة بشكل منزلي مريح وهم جالسان على أريكة أنيقة ليست كبيرة ومليئة بالوسائد ذات اللون الأبيض والاحمر، وخلفهم الستائر الذهبية.





ويظهر على الطاولة امامها مجموعة من البطاقات والرسائل المرسلة من قبل المهنئين لتهنئتهم على الوصول إلى مثل هذا العمر معا، ويظهر الأمير فيليب كالعادة بملامح صارمة، ويبلغ من العمر حاليا 99 عاما، وسيتم مائة عام في 10 يونيو القادم.





ويرتدي الملك المسن، ملابس أنيقة عبارة عن بنطلون رمادي وسترة مع منديل جيب، وربطة عنق زرقاء وكحلية، مع الإشارة الوحيدة إلى سنوات عمره المتقدمة وهي سماعة أذن سرية، أما الملكة البالغة من العمر 94 عامًا، كالعاد ، ترتدي ثوبًا باللون الأزرق الشاحب من الصوف المزدوج من تصميم ستيوارت بارفين، وقطعة مجوهرات تحمل معنى لهذه المناسبة ، وهي بروش الأقحوان.