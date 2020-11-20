أسباب تلف مضخة المياه في السيارة

من المعروف أن مضخة المياه داخل محرك السيارة هي من أهم عناصر المحرك ،والتي تساعد على القيام بواجبه على أكمل وجه كما أنها تسمح للسائل المخصص بالتبريد بالدخول إلى مواسير المحرك للحفاظ عليها وعلى درجة الحرارة الخاصة بالمحرك ، وعادة ما يؤدي إلى تلف هذا الجزء.





ومن اهم أسباب عطل مضخة المياه هي زيادة الضغوطات داخل المحرك والحرارة المرتفعة ، إلا أنه من الممكن أن لا ينبه بعض السائقين إن كانت تعطلت او حدث خلل مما يضعهم في مواقف محركة عندان ترتفع درجة حرارة المحرك دون أن يعرفون السبب.





- حدوث تسريب لمياه الردياتير

يعد تسريب الماء مع ارتفاع مؤشر الحرارة فيها من علامات وجود ثقب في وصلات التبريد أو مضخة التبريد في السيارة نفسها مما يتطلب عمل صيانة لها على وجه السرعة .









-صدور أصوات مزعجة من المحرك





وهو يدل على تلف أحد اجزاء مضخة التبريد في السيارة مع صدور أصوات عند تشغيل السيارة ، مثل تكتكة سريعة بشكل متكرر او عادة ما تؤدي هذه الأصوات المزعجة إلى وجود تلف في الجزء السفلي من المضخة .





-ارتفاع درجة الحرارة

سنجد في حال تلف طرمبة أو مضخة الماء أو عدم عملها بالشكل الجيد ، يؤدي إلى عدم وصول الكم الكافي من الماء إلى أجزاء المحرك وهو يعمل على ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ .









- تصاعد الابخرة من الردياتير

يعتبر تصاعد الابخرة السيارة بشكل كثيف دليل على وجود خلل أو عطل في منظومة التبريد بالسيارة، وعادة ما يشير ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الماء الموجود بالـ "ردياتر" بشكل كبير، وذلك بسبب توقف مضخة الماء عن القيام بمهامها والمتمثلة بخفض درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تصاعد الأبخرة.









أما في بعض الأحيان تكون هناك علامة واضحة للأذن، وهي بعض الأصوات المزعجة الغير معتادة من داخل مضخة مياه تبريد المحرك، وفي هذه الحالة أيضًا لا تمتلك سوى نقل السيارة إلى أقرب مركز صيانة معتمد او إلى التوكيل الخاص بالسيارة وعدم إهمال هذا العطل .