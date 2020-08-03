علامات تدل على تلف مضخة المياه

تعتبر إحدى الأجزاء الأساسية الهامة في دورة تبريد محرك السيارة وغيابها أو تلف سيؤدي إلى تلف المحرك لا محالة أنها "مضخة المياه".



وتقوم هذه القطعة البسيطة بضخ كمية مناسبة ومحددة من المياه القدمة من الريدياتير إلى داخل المحرك لحماية أجزاءه من التلف عن طريق تخفيف درجة الحرارة المرتفعهة الناتجة عن احتراق الوقود الداخلي لذا يجب الذر ومتابعتها بشكل مستمر.



وفي هذا التقرير نقدم بعض العلامات التي تشير إلى تلف مضخة المياه وذلك وفقا لتقارير ضحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات.



عند حدوث تسريب مياه من المضخة عليك التوقف على الفور، وقبل أن يحدث ذلك عليك متابعتها بشكل دوري قبل الانطلاق بالسيارة، والتأكد من مستوى ونسبة المياه داخل المضخة.



ستجد في حالة حدوث ارتفاع في درجة حرارة السيارة توقف أيضًا على الفور على جانب الطريق، وقم بشحنها إلى أقرب مركز صيانة معتمد تابع لسيارتك.



أما في بعض الأحيان تكون هناك علامة واضحة للأذن، وهي بعض الأصوات المزعجة الغير معتادة من داخل مضخة مياه تبريد المحرك، وفي هذه الحالة أيضًا لا تمتلك سوى نقل السيارة إلى أقرب مركز صيانة معتمد.



