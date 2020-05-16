أسباب تلف "مضخة البنزين"

جميع قطع غيار السيارات الموجودة في السيارة لديها عمر افترضي تبعا لحالتها عند الشراء ويجب الاعتناء بها بطريقة مستمر ومن اكثر هذه القطع هي " مضخة البنزين " فتعتبر من القطع الأساسية في السيارة لانها تولد شرارات في الاسطوانات وهذه الشرارات تنتج عن مواد كالبنزين الذي يصل إلى المحرك عبر المضخة
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لذلك لا تترد أبد في استعمال بنزين جيد يتميز بالاوكتان المرتفع فهو مفيد جدا خلال عملية الاحتراق ويقلل من أعطال مضخة البنزين والأفضل دئما الكشف باستمرا على المضخة لان تسرب الأوساخ او تجمعها أمر غير محبب ويؤدي إلى تعطلها .
كما ان المشاكل التي تطال مضخة البنزين قد تضعك في مواقف محرجة للغاية خصوصا عندما تمنعك من تشغيل السيارة أو تساهم في إضعاف عزممها .
وسنتطرق سريعا إلى أهم أعراض وتلف مضخة البنزين لكي تعرف العطل أن كان بسبب هذه الأعراض ام بسبب أعراض اخرى في السيارة .
توقف المحرك عن العمل يساهم في تلف مضخة البنزين او عند التشغيل لا يعمل لان المضخة لاتقوم بدورها في توصيل الوقود
اهتزاز محرك السيارة عن السرعة الخاملة أي ان المحرك يعمل والسيارة متوقفه عن الحركة يتسبب أيضا في تعضل مضخة البنزين
ضعف عزم المحرك يؤجي لضعف مضخة الوقود بسبب ضعف في وصول الوقود إلى المحرك ومن اكثر الاعراض أيضا هي صعوبة تشغيل المحرك فيؤدي أيضا إلى ضعف مضخة البنزين
سنجد أيضا إلى تقطيع عمل محرك السيارة عند المشي يؤدي إلى تلف مضخة البنزين بالإضافة إلى عند فحص السيارة بأجهزة التشخيص تظهر لك أكواد لأعطال تخبر بوجود نقص في نسب الهواء والوقود داخل المحرك
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كما أن هده الأعراض قد تظهر أيضا بسبب عطل أخر مثل فلتر الوقود والبواجي أيضًا ، لهدا يجب الانتباه لها قبل فحص الطرمبة
ولكي تحصل على أداء ممتاز قم بتنظيف البخاخات، لأن نظافتها تساهم أيضًا بإطالة عمر مضخة الوقود حتى لا تضطر إلى تغييرها لان الكثير من سائقي السيارات يلجأون إلى قطع الغيار غير الأصلية مما يؤثر على عمر السيارة.