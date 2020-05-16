أسباب تلف "مضخة البنزين"





اقرأ أيضا : تعرف علي أعراض تلف طرمبة البنزين





سنجد أيضا إلى تقطيع عمل محرك السيارة عند المشي يؤدي إلى تلف مضخة البنزين بالإضافة إلى عند فحص السيارة بأجهزة التشخيص تظهر لك أكواد لأعطال تخبر بوجود نقص في نسب الهواء والوقود داخل المحرك









كما أن هده الأعراض قد تظهر أيضا بسبب عطل أخر مثل فلتر الوقود والبواجي أيضًا ، لهدا يجب الانتباه لها قبل فحص الطرمبة