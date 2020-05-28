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سيارات

تعرف على أعراض تلف مضخة المياه في السيارة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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اماني نوار
مضخة المياه من الأجزاء المهمة جدا في السيارة وهي الجزء المسئول عن ضخ سائل التبريد باستمرار للمحرك حتى لا تزداد سخونته.

ويجب على سائق السيارة أن يعرف أن ارتفاع درجة حرارة المحرك أهم مؤشر يدل على أن هناك مشكلة في مضخة المياه وأن بها تلف أو تسريب.

أما  في حال تلف المضخة ستجد أن حرارة المحرك ترتفع باستمر ار في المسافات القصيرة وذلك لأن المضخة هي المسؤولة عن تبريد المحرك.

وهناك سبب آخر وهو جود تسرب للماء أسفل السيارة وهذا يدل على وجود تلف أو ثقب إما في ممرات المياه أو في مضخة الماء نفسها فيجب التأكد من حالة ردياتير السيارة.

أما السبب الآخر هو أنك يسمع قائد السيارة أصوات احتكاك أو خشونة بجانب المحرك فإن هذه الأصوات تصدر في حال تلف ببلية مضخة الماء ومن المعروف أن تلف البلية يتسبب في تعثر دوران  محرك الضخة ويؤدي ذلك إلى سماع هذه الأصوات.


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