ما أسباب اهتزاز المحرك في السيارة ؟

اهتزاز وارتجاج المحرك من أحد المشاكل التي تصيب بعض السيارات ويرجع سبب هذه المشاكل إلى

عدد من الأسباب بعضها بسيط والأخر خطير.. وفي هذا التقرير نبرز لك أهم الأسباب اهتزاز المحرك .





1-عدم وصول محرك السيارة لدرجة حرارته المثالية عند التشغيل يؤدي إلى انخفاض حرارة

المحرك كما يسبب عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لأنخفاض لزوجته .





2- حدوق خلل في البوجهيات او تلفها فهو يؤثر على عملية الاحتراق داخل المحرك ويؤدي ذلك إلى

ارتجاج المحرك وفقد قوته.





3- انسداد فلتر الهواء بسبب كثرة العواصف الرملية يتعرض فلتر الهواء إلى انسداد والتلف نتيجة الأتربة .





4- انسداد بخاخات يؤدي إلى تلف في البخاخات فإنها تسبب ارتاججا المحرك كما انها تضعف من عزم

السيارة بشكل عام.





5- خلل حاسوب السيارة يساهم في ظهور اهتزاز المحرك كذلك في حال تعطل الحاسوب نتيجة تسرب مياه إليه مثلا يؤدي إلى نفس المشكلة.





6- تلف الكويلات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث رجفة أو اهتزازات في محرك السيارة، حيث أنها تعمل على إعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات.