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سيارات

حيل ذكية تجعل محرك السيارة أكثر قوة

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
محرك السيارة
محرك السيارة
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اشرف عطية

نسعى جميعا للحصول على سيارة بمحرك سريع ويمتلك قوة في الأداء ولكن مع مرور الوقت يصبح المحرك ضعيفا وبطيئا الحركة مما يسبب مصدر ازعاج كبير لمالكي السيارات حول العالم وبعضهم يقف مكتوف الايدي لا يدري ماذا يفعل ليعيد للمحرك قوته ونشاطه وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض الحيل لتعيد شباب محرك السيارة وتجعله قويا وسريعا. 


كيف تحسن من أداء محرك السيارة؟


1- خفف الأحمال الموجودة في السيارة قدر المستطاع 


2- يمكنك استبدال الكبوت و الشنطة بآخرين من الكاربون فايبر لأنه خفيف الوزن ولا يشكل عبء اضافي علي المحرك .


3- ضرورة تغيير فلتر الهواء لأنه مسؤول عن دخول الهواء للمحرك ما يعمل على زيادة معدل الاحتراق الداخلي ومنح قوة أكبر للسيارة.


4-اهتم بالشكمان و تابع صوته من حين إلى آخر لأن له دور مهم في خروج غازات الاحتراق و من ثم أداء ممتاز للمحرك.


5- قم باختيار اللزوجة المناسبة للزيت لان اللزوجة العالية تشكل عبء إضافي علي المحرك.
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