كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد حضوره حفل زفاف شقيقه

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.





ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.





وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.







