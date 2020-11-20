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رياضة

كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد حضوره حفل زفاف شقيقه

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:11 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن النجم المصري محمد صلاح، بسبب حضور حفل زفاف شقيقه"  نصر" قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي:" حضور محمد صلاح لحفل زفاف شقيقه لحظة خاصة بالنسبة له، لاعبو فريقي منضبطون للغاية".

وتابع كلوب:" محمد صلاح بحالة جيدة، لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، سيعود إلينا اليوم الجمعة"".

وواصل كلوب:" أنا على تواصل بمحمد صلاح، وسيعود اللاعب إلى تدريبات ليفربول بمجرد تحول عينته إلى سلبية".

وغادر كل من  اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر اليوم الجمعة إلى لندن من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث  أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر،  كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.



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