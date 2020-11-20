صدى البلد يكشف كواليس محاولة الترجي إفساد صفقة بن عمر لـ بيراميدز





وكشف مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد محاولة نادي الترجي التونسي لإفساد صفقة إنتقال اللاعب إلى نادي بيراميدز بإستخدام زميله السابق حمدي النقاز.





وقال المصدر: " إدارة الترجي التونسي ترغب في تكوين ثنائي قوي مرة ثانية خاصة بعد رحيل الكاميروني فرانك كوم إلى الدوري القطري بعدما كان يشكل ثنائيا رائعا مع الإيفواري فيسنتي كوليبالي ، لذلك هناك رغبة قوية من النادي لضم محمد أمين بن عمر خلال الفترة القادمة".





وتابع المصدر: " إدارة نادي الترجي التونسي قد أرسلت حمدي النقاز لجس نبض اللاعب من أجل الإنضمام للفريق ، واللاعب رحب العرض خصوصًا رغبته الشديدة في اللعب بجوار زميله السابق ".





وأضاف المصدر: " عرض نادي الترجي أقل ماديًا من عرض فريق بيراميدز خصوصاُ أن الأخير سيعطي للاعب مايقرب من مليون دولار راتب سنوي ".





واستكمل : " رغبة اللاعب هي البقاء في تونس كأولوية و ينتظر عرضًا ماديًا من نادي الترجي أقوى من العرض الحالي خصوصًا بعد توقف فترة المفاوضات مع نادي بيراميدز في الفترة الأخيرة في الحسم النهائي".





وأختتم : " إدارة نادي النجم الساحلي تسعى لفتح ملف تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة لأنه واحد من الركائز الأساسية وحسم مصيره خلال يومين على الأكثر".

وكان صدى البلد قد تواصل منذ أيام مع محمد هيدي الإعلامي التونسي الشهير والذي اكد وصول اللاعب الأسبوع القادم للقاهرة لتوقيع عقود إنتقاله لبيراميدز وذلك من خلال السطور التالية:.









كشف الإعلامي التونسي محمد هيدي، عن موعد وصول محمد أمين بن عمر لاعب فريق النجم الساحلي إلى القاهرة، للتوقيع على عقود انضمامه إلى بيراميدز.

وقال محمد هيدي في تصريحات لـ " صدى البلد": صفقة انتقال أمين بن عمر إلى بيراميدز شبه محسومة، واللاعب سيصل القاهرة، عقب انتهاء الأسبوع القادم لتوقيع العقود.

وأضاف:" أمين بن عمر تنازل عن باقي مستحقاته لدى نادي النجم الساحلي، من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من نجوم منتخب تونس الى الدوري المصري، وذلك بعد التألق الكبير لـ فرجاني ساسي مع الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي.

أفادت العديد من التقارير الصحفية، بإقتراب الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي من الإنضمام لنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الجارية.