الأزرق في ثاني تجاربه الودية يحقق فوزا كبيرا على الجونة بـ ثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الفوز على نظيره فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثانى المباريات الودية للفريق الأسوانى ،التى اقيمت اليوم الجمعه بمعسكر الفريق بالمركز الاولمبى بالمعادي، استعدادا للموسم الجديد بالدورى الممتاز.





واحرز اهداف المباراه للفريق الأسوانى كريم الطيب قام بتسجيل الهدف الأول وعمرو ناصر يسجل الهدفين الثانى والثالث ،إستعدادا للموسم الجديد من دورى الأضواء والشهرة.





وكان قد استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان برئاسة سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي ، للإطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق . إستعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .





وحقق الفريق الأسوانى الفوز بالمواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما النجم عمرو ناصر ، كما حقق الفوز أيضا بالمواجهة الثانية أمام فريق الجونة اليوم ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الإنتاج الحربي يوم الاثنين 23 نوفمبر .





ومن جانبه صرح سامى الشيشنى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بأنه سعيد بالخطوة الجديدة لتوليه القيادة الفنية لزهرة الجنوب بالدورى الممتاز . وأشار "الشيشينى " إلى أنه سيفعل كل شيء لإسعاد ورسم البهجة على وجوه مشجعي الفريق الأسوانى . وأكد "الشيشينى " أنه قرر إلغاء معسكر الفريق بالإسكندرية وإستكمال الفريق بالمركز الأوليمبي بالمعادي .





ويسعى سامى الشيشينى ، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل الإستعداد للدورى في الموسم الجديد وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.



