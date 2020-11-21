الغضبان لمهندسين بورسعيد: المحافظة حظيت بنصيب كبير من مشروعات الدولة القومية.. منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي ومشروعات شرق بورسعيد الأبرز

الغضبان

المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية والخدمية واللوجستية والقومية

و حظيت بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية ابرزها منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي

مول الفرما مشير يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي





شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهندسين بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراة من أبناء أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للمتفوقين متمنيًا للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية. والحفاظ على نجاحهم وأكد لهم بأن الحفاظ على القمة يحتاج مجهود أكثر.

حضر الاحتفالية الدكتور احمد داوود نقيب المهندسين والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ .

واكد المحافظ بان المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية والخدمية واللوجستية والقومية

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واشار اللواء عادل الغضبان الى ان المحافظة حظيت بالنصيب الاكبر من المشروعات القومية ابرزها منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي ومشروعات شرق بورسعيد وحقل ظهر .

وتحدث محافظ بورسعيد عن مشروع مول الفرما ببورسعيد مشير الى انه يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد ، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة ، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد .

واضاف بان المشروع الجديد سيقدم من خلالة خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة ،وفتح العديد من فرص العمل لابناء بورسعيد.

و يتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد باهم شارعين بالمحافظة وهو شارع مصطفي كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد علي احد اهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد اعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ، ،ويقام علي مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة الي دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة الي مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة ، ومصاعد داخلية ، وأماكن ترفيهية ، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي.

كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاند سكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة .وتم الانتهاء من اكثر ٨٠% من الاعمال بالمول الجديد.

وتطرق الغضبان الى مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، المقام على مساحة 125 فدانا، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد.

وقال الغضبان انه تم تخطيط الموقع بحيث يضم جميع الخدمات الأساسية، التي تشمل المدارس، وناد اجتماعي، ومكتبة عامة، ومولات ومحال تجارية، وغيرها من الخدمات التي تستهدف توفير كل مقومات الحياة للمواطنين المقيمين بالمشروع.

وأضاف محافظ بورسعيد : يتكون المشروع من 403 عمارات سكنية بإجمالي 9542 وحدة سكنية و390 محلا تجاريا، ويضم الموقع مدرستين للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، و3 مولات تجارية، وناديين اجتماعيين، بالإضافة إلى مكتبة عامة، كما يضم أماكن انتظار للسيارات.

كما نوه الغضبان إلى أن عدد العمارات التي تم طرحها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء تبلغ 201 عمارة بإجمالي 4748 وحدة سكنية، إلى جانب 228 محلا تجاريا، ومن المخطط تسليم 137 عمارة بإجمالي 3190 وحدة سكنية شاملة المرافق، وكذا تسليم 42 وحدة إدارية، و168 محلا تجاريا، خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع كذلك تسليم 21 عمارة بإجمالي 489 وحدة سكنية، و7 وحدات إدارية، بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا في يناير المقبل، إلى جانب 43 عمارة بإجمالي 1002 وحدة سكنية سيتم تسليمها في إبريل المقبل، تضم 18 وحدة إدارية و36 محلا تجاريا.

وتحدث محافظ بورسعيد عن مشروع إنشاء محطة ترشيح المياه السطحية في منطقة "الكاب وآخر تطورات تنفيذ المشروع الذي يعمل حاليا بطاقة 26 ألف م3/يوم في مرحلته الأولى، وتخدم المحطة 175 ألف نسمة خلال المرحلة الأولى، و 350 ألف نسمة للمرحلتين الثانية والثالثة في قرى جنوب بورسعيد، ويقوم بتنفيذ المشروع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأشار الغضبان إلى أن تكلفة المشروع تقترب من 370 مليون جنيه، ويتضمن تنفيذ مأخذ على ترعة بورسعيد، ورافع للمياه العكرة بطاقة 52 ألف م3/ يوم، و2عداية سكة حديد قُطر 1000 مم، كما يتضمن المشروع إنشاء خط مياه عكرة من المأخذ للمحطة بطول 1600م/ط قطر 800مم، بالإضافة إلى خط مياه الغسيل من المحطة إلى بيارة العكرة، وإنشاء محطة ترشيح تحتوي على منشآت فنية وإدارية، وأعمال كهروميكانيكية.

عقب ذلك، تحدث المحافظ عن مشروعات المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، لافتا في هذا السياق إلى أن المنطقة تقع على مساحة 798 فدانًا، وتم تقسيمها إلى 6 قطاعات، وتضم 429 مصنعًا في قطاعات صناعة الرخام، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية والغذائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، وصناعة النسيج، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، وصناعات أخرى متنوعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي المصانع المنتجة بالمنطقة 301 مصنع، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء محافظة بورسعيد.

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم في عام 2016 توقيع عقود إنشاء 5 مصانع، هي مصنع أواني الطهي بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، يعمل به 125 عاملا، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع البورسعيدية للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه يعمل به 150 عاملا، ويقوم بالتصدير لعمان ومدغشقر وموريتانيا وكينيا، ومصنع بورسعيد ستار للأسماك بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه، ويعمل به 140 عاملا، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع بورسعيد للصناعات الكهربائية، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه، ويعمل به 350 عاملا، ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع بيراميدز للإطارات بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، ويوفر فرص عمل لـ 580 عاملا تصل إلى 5 آلاف عامل بنهاية 2021، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأكد محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعًا تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم، باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه، يعمل بها نحو 1347 عاملا، في قطاعات الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، والمواد الغذائية، والهندسية والكيماوية، والغزل والنسيج.

وحول موقف المصانع المتعثرة، تمت الإشارة إلى نجاح الجهود في إعادة تشغيل الجزء الأكبر منها، ولم يتبق إلا عدد منها متوقف، بسبب نزاعات قضائية بين الملاك والورثة.