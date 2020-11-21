تأخر توزيع 4000 تابلت على طلاب مدارس الإسكندرية.. ووزير التعليم: كان هناك عجز والأمر سينتهي غدا

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في رسالة عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سر تأخر تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي بالإسكندرية بمدارس: الإقبال القومية لغات أبيس، والنصر للبنات بالشاطبي E.G.C، وطيبة الجديدة للغات - Tiba Academy، ومجمع مدارس محمد كريم الإسكندرية.





حيث قال وزير التربية والتعليم: إن سبب عدم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس المذكورة حتى الآن، هو أننا رصدنا عجزًا قدره ٤٠٠٠ تابلت عن الحصر المبدئي، وقد جهزتهم إدارة المشتريات بالوزارة.





وعلى جانب آخر حسم وزير التربية والتعليم الجدل المثار عن القصص المقررة في المراحل الدراسية المختلفة.









قال وزير التربية والتعليم: القصة مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية، وسوف يكون هناك أسئلة على القصة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية.





وأضاف وزير التربية والتعليم: من المفترض أن تستلمهم المديرية يوم غد الأحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ على أقصى تقدير.





وأضاف وزير التربية والتعليم: أما في امتحانات الثانوية العامة فسوف يكون هناك أسئلة أيضا عن القصة، ولكن لن يحتاج فيها الطالب إلى استخدام القلم حتى لا يتم الاحتياج إلى التصحيح البشري.





واستكمل تصريحاته قائلا: ملخص القول إن القصة "مطلوبة ومقررة" وسيمتحن فيها طلاب المدارس بشكل مختلف ولم يتم إلغاؤها.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، أن القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين، والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحام، وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة.





وقال وزير التربية والتعليم: كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين؟.. أتمنى أن نتفكر جميعا لماذا نتعلم وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم.





وأضاف وزير التربية والتعليم: الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء.





وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات.





وأضاف قائلا: الحمد لله "لست مصابا بكورونا" وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالأمس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين.





وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 23 يناير 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تنفيذا لـ الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للعام الدراسي 2020/2021.





وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لـ إجازة نصف العام، فمن المقرر أن تكون مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 6 فبراير 2021، وتنتهي الخميس 18 فبراير 2021.





ولفتت وزارة التربية والتعليم، أن ما سبق ذكره بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.





وكان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، قد انطلق رسميا يوم السبت 17 أكتوبر 2020، إلى الخميس 5 فبراير 2021.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بكورونا في مصر سواء كانت المدارس مفتوحة أو مغلقة.





وقال وزير التربية والتعليم، إننا قادرون على إدارة العام الدراسي الحالي في ظل وجود كورونا بشكل محترف، فلدينا هذا العام 10 أضعاف القدرة التي كنا نمتلكها العام الدراسي الماضي.





وأضاف وزير التربية والتعليم: الطالب سيحاسب على المحتوى الدراسي الخاص بالعام الدراسي الحالي مهما كانت الظروف.





وأوضح وزير التربية والتعليم: أعداد المصابين بكورونا أقل بكثير من تخوفاتنا، وبالتالي لا داعي للجدل والبلبلة.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حالات كورونا في المدارس لم تتعدَ منذ بدء الدراسة حتى الآن 300 حالة فقط لا غير.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، إن العدد يؤكد أن الوضع مطمئن جدا، لأن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في مصر البالغ عددهم 23 مليون طالب و2 مليون معلم وإداري.





وقال: على الناس أن تثق في إجراءات الدولة لحماية المواطن واستكمال الحياة بشكل طبيعي.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب الخائفون من كورونا أن يحولوا لنظام المنازل هذا العام ويتحملوا مسئولية تعليمهم ثم يؤديون الامتحانات فيما ذاكروه.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تسمح بفوضى الحضور والغياب في المدارس بالنسبة للطلاب النظاميين، لافتا إلى أنه لن يتم رفع الغياب من المدارس في أيام حضور الطلاب في المدارس، لأن تسجيل الحضور والغياب يساعدد على قياس مدى الالتزام، ومعرفة مدى عدالة توزيع المعلمين، وحجم الكثافات في الفصول حاليا.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن لجنة إدارة الأزمات تقوم بعمل كبير على الأرض لمتابعة تطورات وضع وباء فيروس كورونا في مصر، والأمور تحت السيطرة.





وقال وزير التربية والتعليم: الدولة مابتخبيش حاجة، وكورونا مش حاجة نهزر فيها، وهناك تقريرين يعرضوا عليا يوميا عن كل ما يحدث في المدارس من مديريات التعليمية والصحة، كما يعرض عليا أيضا تقريرا مفصلا عن كل ما يتم تداوله من شائعات على السوشيال ميديا يوميا.





وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من تراخي بعض الأهالي في مسألة السماح للأبناء بالنزول للمدرسة حتى لو درجة حراراتهم عالية، حيث قال: تأكدوا من أن ابنكم سليم قبل النزول لمدرسته حفاظا عليه وعلى من حوله في المدرسة.





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الغياب لن يحسب للطالب الذي تغيب عن مدرسته لأسباب طبية أو مرضية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تعنت مع الطلاب في هذا الشأن في أي مدرسة في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة جعلت حصص المدرسة تنتقل إلى التليفزيون عبر القنوات التعليمية، وذلك استعدادا لأسوأ السيناريوهات التي قد تكون متوقعة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر.





وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد أطلقنا بالفعل قناة مدرستنا يوم 15 أكتوبر التي تقدم حصص للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، بأفضل الاساتذة الذين يستخدمون طرق شرح متطورة، لافتًا إلى أن هذه القناة قد حظيت بمتابعة كبيرة من جانب الطلاب منذ بدء انطلاق بثها على النايل سات.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق قناتين جديدتين، أحداهما للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي ومن الأول للثالث الثانوي العام، والأخرى لبث الحصص لطلاب التعليم الفني، إلا أن إطلاق هاتين القناتين قد يتم تأجيلهلصعوبة الإنتاج.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه يطمئن أولياء الأمور والطلاب أن هذا التأجيل هو تأجيل لمدة أيام فقط، حيث تحاول الوزارة العمل على إطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بأولياء أمور تلاميذ الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، بالإضافة لتقديمها حصص لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن استديوهات قنوات مدرستنا ليست استديوهات تقليدية، مؤكدًا أنها استديوهات مجهزة على أعلى مستوى بالشاشات التفاعلية وأجهزرة الكمبيوتر والإنترنت، كما تم الاستعانة في هذه القنوات بأفضل الأساتذة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لجميع فئات الطلاب من أفقر طالب في مصر لأغنى طالب في مصر بلا تفرقة.



