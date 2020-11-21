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أخبار العالم

لحظات قبل مقتلهم.. أول فيديو لمجموعة من السجناء الهاربين في لبنان |شاهد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:14 م
مصرع 5 سجناء بعد
مصرع 5 سجناء بعد هروبهم من سجن بعبدا في لبنان
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قسم الخارجي
نشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو قالت إنه يعود للسجناء الهاربين من سجن بعبدا شرق بيروت.

ويرصد المقطع المصور من كاميرا مراقبة لحظة استيلاء مجموعة من الفارين على سيارة أجرة، حيث اعتدوا على صاحبها واستخدموها للهروب.

وبعد الاستيلاء على السيارة والهروب بها، اصطدموا بشجرة، ما أدى إلى مقتل 5 منهم وإصابة آخر بجروح بالغة.

من جانبها، قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان إن 69 سجينًا أقدموا على الفرار من سجن بعبدا بقصر العدل، موضحة أنه تم توقيف 15 منهم، بينما سلم 4 أنفسهم.

وأضافت السلطات اللبنانية في بيان أن حادث سير وقع في بلدة الحدث، حيث اصطدمت سيّارة من نوع نيسان بشجرة، واتضح أن عددًا من السجناء الفارّين كان على متنها بعد سلبها من سائقها. 

وذكر البيان أن حادث السير أسفر عن وفاة 5 من السجناء وإصابة آخر، تتم معالجته في أحد المستشفيات.

وأوضح الأمن اللبناني أن التحريات والتحقيقات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارّين، وعددهم حتى الآن 44 هاربا.

وناشد الأمن الداخلي المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان تواجد أحد من الفارين، الاتصال على رقم النجدة 112، وأكد البيان أن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى أسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.

وطوقت القوى الأمنية اللبنانية، فجر السبت محيط قصر العدل في بعبدا والمنطقة المحيطة له في محاولة للبحث عن عدد من الفارين.

وبحسب التقارير، أقدم عدد من السجناء في الساعات الأولى من فجر السبت على تحطيم الأبواب في سجن بعبدا والخروج من الزنزانات، كما تم الاعتداء على أحد عناصر الأمن.

وزعمت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، أن السجناء احتجزوا بعض العناصر الأمنية المكلفة بحماية قصر العدل والسجن التابع له.

من جانبها، توجهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء.

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