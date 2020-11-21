الوداد المغربي يوافق على انتقال كاسنجو إلى المصري البورسعيدي

وتابعت الصحيفة، أن إدارة الوداد أبلغت إدارة المصري بموافقتها على بيع كاسنجو، بشرط سداد قيمة الصفقة وفقا لتواريخ محددة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الوداد اشترطت أيضا تسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، على أن تتسلم الدفعة الثانية نهاية شهر يناير والثالثة نهاية شهر مارس المقبل.





ونجح كاسنجو في تسجيل 10 أهداف مع الوداد المغربي في جميع المسابقات، اثنين منها في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





كان كاسنجو كازادي شارك مع منتخبات الكونغو مؤخرا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، التي ستقام في الكاميرون.