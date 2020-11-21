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رياضة

الوداد المغربي يوافق على انتقال كاسنجو إلى المصري البورسعيدي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:11 م
كاسنجو الوداد
كاسنجو الوداد
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محمد السعيد
أفاد تقرير مغربي، اليوم، السبت، بأن مجلس إدارة الوداد المغربي وافق على بيع الكونغولي "كاسنجو كازادي" لاعب الفريق إلى المصري، خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن كاسنجو أصبح قريبا من التوقيع لنادي المصري البورسعيدي، بعد توصل إدارة الأخير إلى اتفاق رسمي مع الوداد.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة الوداد أبلغت إدارة المصري بموافقتها على بيع كاسنجو، بشرط سداد قيمة الصفقة وفقا لتواريخ محددة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الوداد اشترطت أيضا تسلم الدفعة الأولى من قيمة الصفقة قبل إرسال البطاقة الدولية للاعب، على أن تتسلم الدفعة الثانية نهاية شهر يناير والثالثة نهاية شهر مارس المقبل.

ونجح كاسنجو في تسجيل 10 أهداف مع الوداد المغربي في جميع المسابقات، اثنين منها في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان كاسنجو كازادي شارك مع منتخبات الكونغو مؤخرا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، التي ستقام في الكاميرون.

يذكر أن لجنة التعاقدات بنادي المصري أعلنت، أمس، الجمعة، إتمام التعاقد مع اللاعبين أحمد شديد قناوى وأحمد رفعت ومحمد عنتر وعلاء عطا ومصطفى سلطان، عصام ثروت، والحارس أحمد دعدور.

وكشف محمد الخولى، نائب رئيس نادي المصري، عن اقتراب النادي من التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لسد رحيل محمود وادى نجم الفريق السابق ومنتخب فلسطين والتى سيعلن عنه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية 6 ديسمبر المقبل.

وأكد اللاعبون الجدد خلال وقائع المؤتمر سعادتهم البالغة باللعب لنادٍ بحجم النادى المصرى وسط جماهير بورسعيد العاشقة لناديها.

وشدد اللاعبون الجدد على عزمهم تحقيق بطولة للنادى من خلال التعاون الكامل مع قدامى لاعبي الفريق بالقيادة الفنية للكابتن على ماهر الذى حرص على وجودهم هذا الموسم.

وأثنى اللاعبون على تقدير مجلس الإدارة لرؤية الكابتن على ماهر الفنية والسعى جاهدين على تلبيتها لاستكمال صفوف الفريق والعودة به إلى تحقيق البطولة والوجود ضمن المربع الذهبى.

كان المصرى عقب رفع إيقاف الانتقالات للعقوبة التى وقعت عليه العام المنقضى فتح باب التفاوض والتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول مع تصعيد عدد من الناشئين وفق رؤية مديره الفنى على ماهر.

يذكر أن على ماهر تولى تدريب الفريق فى وقت عصيب بعد توالى الهزائم واحتلاله آخر الدورى لأول مرة منذ سنوات ونجح بالإمكانيات المتاحة وقتها الوصول به إلى منتصف الدورى مع انتهاء الموسم الكروى الماضى.

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