محمود البدوي: حقوق الطفل المصري شهدت تطورا ملحوظا منذ 2014





واشار إلى أن الجهود أيضًا تظهر في وضع ظهير حمائي دستوري غير مسبوق بالدستور المصري المعدل في يناير 2014، والذي أكد على التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر، والزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما تضمن الدستور العديد من البنود التي من شأنها ضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو من خلال التأكيد على الرعاية الصحية، والتطعيم المجاني، والتغذية، والهوية القانونية، والرعاية الأسرية والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، فضلًا عما قرره الدستور من ضمانات خاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري، ومن خلال إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم، مع العمل على تحقيق المصالح الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.





، كما كفل الدستور رعاية الدولة للنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية، وكلها ضوابط وحقوق والالتزامات نابعة من المنهجية التي اعتنقها المشرع الدستوري المصري بتطبيق مناهج التربية الإيجابية، وتحقيق مفاهيم المصلحة الفُضلى للطفل، والتي انتهجتها الاتفاقية الدوية لحقوق الطفل "CRC" منذ إقرار الاتفاقية والتي باتت مرجعية دولية لحقوق الطفل بكل مكان في العالم منذ 1998 وحتي الأن، والتي انضمت لها الدولة المصرية في 1990، وترجمت هذا التوجه في قوانينها الخاصة بالطفل واهمها القانون 121996م والمعدل بالقانون 1262008م، وكذا المادة 80 من الدستور المصري المعدل في 2014.



كما أشادت الجمعية بالجهود المبذولة من جانب الدولة في مجال الوفاء بحقوق الطفل، وبخاصة في مجال دعم حقوق الطفل التعليمية، الأمر الذي أسفر عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم خاصة في مرحلة التعليم الإعدادي ما بين العامين 2010 - 2011 و2018 – 2019، فضلًا عما قررته الدولة من وضع مخصصات مالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020 بلغت 93.5 مليار جنيه، تم تخصيص منها 71% لتعليم الأطفال، وهو الآمر الذي أدى بشكل ملحوظ إلى تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في معدلات القيد بالمدارس ما بين العامين 2010 - 2011 و2019 - 2020، حيث تجاوزت معدلات القيد الصافي للفتيات تلك الخاصة بالفتيان في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وجميعها جود نثمنها غاليًا من جانب الدولة المصري في مجال دعم حقوق الأطفال في مجال التعليم.



وأضاف البدوي أن الدولة أيضًا كانت قد تبنت برامج طموحة في مجال تعزيز مسارات حماية النشء من مخاطر التدخين والمخدرات، فضلًا عن تدشين (المرصد القومي لحقوق الطفل) بهدف وضع آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل، ولدعم عملية التخطيط والتنسيق الرامية لتحسين أوضاع الطفولة في مصر، كما عززت الدولة حقوق الطفل بعدد من البرامج النوعية مثال برنامج (صحة المراهقين)، وبرامج (حماية وتأهيل الأطفال بلا مأوي) وهو ما بلغ قيمته حوالي 13% من إجمالي ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، تم تخصيصها لصالح برامج حماية ودعم حقوق الأطفال، إذ بلغ عدد الأطفال المستفيدين من برامج (تكافل وكرامة) حوالي 3.8 مليون طفل، بنسبة 49.5% من إجمالي المستفيدين.

أكد البدوى أن صانع القرار المصري بات يضع حقوق الطفل كأولوية هامة على لائحة تكليفات واهتمامات الدولة المصرية وإدارتها التنفيذية، وهو ما نثمنه غاليًا ونطمح في انعكاسها بشكل اكثر إيجابية على منظومة دعم وحماية حقوق أطفال مصر ومستقبلها القريب.











أشادت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالجهود الوطنية المبذولة من جانب الدولة في مجال تعزيز حقوق الأطفال، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.وأكدت الجمعية فى بيان لها أن العام 2014 شهد متغيرا نوعيا مهما فيما يخص الاهتمام بحقوق الطفل، بعد ما أولت الدولة أهمية قصوى لتطبيق مخططات وبرامج العناية بالأطفال ووضعها على قمة لائحة اهتمامات القيادة السياسية المصرية، والتزامًا منها بمبادئ حقوق الإنسان التي أفردت لها نصوص مثلت حوالي 25% من جملة مواد الدستور الصادر في يناير 2014، وتماشيًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، والتي أولت اهتمام ملحوظ بقضايا الأطفال واحتياجاتهم الأساسية في إطار الهدفين الأول والثاني من رؤية مصر 2030، والتي أكدت عليها بالهدفين الأول والثاني منها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وكذا التأكيد على الاهتمام بحقوق واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفي القلب منها فئة الأطفال بوصفها الأولي بالرعاية والاهتمام.قال محمود البدوي، المحامي بالنقض ورئيس الجمعية، إن فئة الأطفال تتراوح تعدادها وفقًا لأخر إحصاءات معلنه بين 39 ال 40.1% من جملة التركيبة السكانية بالدولة المصرية، وهو ما يستتبع بذل جهد وعناية ووضع برامج حمائية متعددة الأوجه والأنشطة، تهدف الي حماية ودعم حقوق تلك الفئة التي تمثل قطاع كبير من تعداد الدولة، ومن منطلق أنها تمثل وبحق مستقبلها القريب، وهو ما عبرت عنه الدولة المصرية من خلال عدد من المشروعات الطموحة التي تهدف الي تعزيز حقوقهم ودعمهم.