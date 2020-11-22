أولى حلقات حكاية "أول السطر" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات بـ إلا أنا

أشعلت حكاية "أول السطر" وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا" السوشيال ميديا؛ حيث حققت اولى حلقات المسلسل تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء تويتر أو فيس بوك وحصدت إشادة كبيرة من المتابعين.





الحكاية مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح . ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي .والاطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال نبيل وصالح عبد النبي ومريم وعدد كبير من الوجوه الجديدة.





على صعيد أخر تواصل أسرة الحكاية التصوير رغم الظروف المناخية والامطار الغزيرة التي غمرت شوارع القاهرة أمس الجمعة وتحدى صناع العمل هذه الظروف واصروا على التصوير فيها.

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الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.





مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.





وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.





وكان الفنان عمرو يوسف قد نشر فيديو له من أول أيام تصوير مشاهده بمسلسل "نقطة ومن أول السطر"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".





وعلق "يوسف" على الفيديو: "أول يوم تصوير لعمرو كان إمبارح وكان هااايل"، ويشاركه في الفيديو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.





"نقطة ومن أول السطر" بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وريم مصطفى، ودلال عبد العزيز، ونهى عابدين، وأحمد بدير، وخالد كمال، وعلى الطيب، ودعاء حجازي وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقي وإخراج إسلام خيري.