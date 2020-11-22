أسرع علاج للنقرس وأفضل نظام غذائي للحماية منه

النقرس نوع من التهاب المفاصل يمكن أن يسبب الألم والحنان والاحمرار والالتهاب، ويمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في إدارة الأعراض ومنع التوهجات.





الأشخاص المصابون بالنقرس لديهم مستويات عالية من حمض البوليك في دمائهم، وقد تساعد إدارة هذه المستويات في تخفيف الأعراض أو منعها ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في خفض مستويات حمض البوليك ، بينما يمكن لأخرى أن تزيدها.





هناك أدلة على أن تناول أنواع معينة من الطعام قد يؤدي إلى حدوث نوبة من النقرس.

البيورينات

يمكن أن يساعد تناول الخضروات في تقليل مستويات حمض البوليك.



في عام 2004 ، وجد الباحثون أن بعض البيورينات ، الموجودة في الأطعمة الحيوانية والنباتية ، قد تؤدي إلى تفاقم أعراض النقرس لأن الجسم يحولها إلى حمض البوليك.

تشير الدراسة إلى أن تناول الأطعمة الحيوانية التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات قد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.





ومع ذلك، لا يبدو أن تناول الأطعمة النباتية التي تحتوي على البيورينات لها نفس التأثير. يضيف الباحثون أن تناول منتجات الألبان قد يقلل من فرص الإصابة بالنقرس.





على الأطعمة التالية تحتوي على البيورينات. يجب على الأشخاص المصابين بالنقرس الحد منه أو تجنبه بشكل كبير.





اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء ، مثل الكبد أو الكلى ، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المأكولات البحرية مثل الكركند والروبيان والسردين والأنشوجة والتونة والسلمون المرقط والماكريل والحدوق المشروبات السكرية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز

الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة الكحول ، وخاصة البيرة والمشروبات الكحولية القوية.



يصوم بعض الناس لتخفيف النقرس. ومع ذلك ، لاحظت مؤسسة التهاب المفاصل أن الصيام قد يؤدي إلى ظهور أعراض النقرس إذا أصيب الصائم بالجفاف. يجب على الأشخاص المصابين بالنقرس اتخاذ احتياطات خاصة عند الصيام للحفاظ على شربهم كمية كافية من السوائل.





قارنت دراسة أجريت عام 2014 بين الأشخاص الذين صاموا ومن لم يصوموا خلال شهر رمضان ، مما يحد من تناول الطعام والسوائل خلال ساعات النهار. لم تجد الدراسة أن الأشخاص الذين صاموا عانوا من نوبات النقرس أو مستويات حمض البوليك أعلى من المشاركين غير الصائمين.

النقرس مرض مزمن أو طويل الأمد يمكن أن يساعد تطوير عادات الأكل الصحية مدى الحياة الشخص في إدارة أعراضه.

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي للأشخاص المصابين بالنقرس جميع المجموعات الغذائية.

تشمل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات حمض البوليك ما يلي:

منتجات الألبان قليلة الدسم ، مثل الزبادي والجبن القريش

الزيوت النباتية ، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو

البقول ، بما في ذلك الفول والبازلاء والعدس

جميع الخضار ، بما في ذلك الفطر والهليون والسبانخ

الفواكه ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة السكر ، مثل التوت والحمضيات

كل الحبوب

المكسرات

ماء

دقيق الشوفان

اللحوم الخالية من الدهون ، مثل الدجاج

بيض

بشكل عام ، من المرجح أن يكون النظام الغذائي النباتي مفيدًا أكثر من اتباع نظام غذائي عالي الدهون مع التركيز على اللحوم للمساعدة في استقرار مستويات حمض اليوريك.

يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب بسبب زيادة استهلاك الألياف والفواكه والخضروات والدهون الأحادية غير المشبعة. هذا أمر مهم ، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من النقرس قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وجدت مراجعة منهجية ، نُشرت في عام 2016 ، دليلًا على أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بالنقرس.

فيتامين سي

قد يوصي الطبيب أيضًا بتناول مكملات فيتامين سي بمقدار 500-1000 ملليجرام (مجم) يوميًا.

مكملات فيتامين سي متاحة للشراء عبر الإنترنت. ومع ذلك ، يجب على الأشخاص عدم تناول المكملات إلا إذا نصحهم الطبيب بذلك.



يجب على الأشخاص الذين يعانون من النقرس، التحدث إلى طبيبهم للحصول على المشورة بشأن التغييرات الغذائية. ومع ذلك ، فيما يلي مثال لقائمة صحية قد تكون مناسبة لشخص مصاب بالنقرس.

وجبة افطار

محشوة دقيق الشوفان بالقهوة وكوب من الماء.

لدقيق الشوفان المحمّل ، اخلط:

الشوفان المصنوع من الحليب قليل الدسم

التوت والكرز

اللوز والجوز

غداء

سلطة مليئة بالخضروات الورقية والخضروات ، 1-2 بيضة مسلوقة ، فواكه ، أفوكادو ، بذور الكتان ، وزيت الزيتون والخل

1 كوب شوربة الفاصوليا السوداء

1-2 أكواب من الماء

وجبة عشاء

نصف كوب من صدور الدجاج منزوعة الجلد

نصف كوب من الأرز البني أو الشعير أو الحبوب الكاملة الأخرى

1-2 كوب من البروكلي

نصف كوب كفير

1-2 أكواب من الماء

ما هو النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما يكون هناك الكثير من حمض البوليك في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات حمض اليوريك إلى تكوين بلورات يورات أحادية الصوديوم في المفاصل.

يمكن أن يؤدي الألم الشديد والحنان والاحمرار والالتهاب .

يصيب النقرس الرجال بشكل شائع ، ولكنه قد يصيب النساء أيضًا بعد سن الستين.

يمكن أن تبدأ نوبات النقرس فجأة ، غالبًا في الليل. يمكن أن تستمر من 1-10 أيام. ستكون الأعراض أكثر إيلامًا خلال الـ 24 ساعة الأولى.

غالبًا ما يؤثر النقرس على إصبع القدم الكبير ، وحتى وزن البطانية يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا. بدون علاج ، يمكن أن ينتشر النقرس إلى مفاصل أخرى في الجسم ، في كل من الأطراف العلوية والسفلية.

خيارات العلاج

وتشمل هذه:

أدوية تخفيف الآلام ، بما في ذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( المسكنات ) ، والكولشيسين ، والمنشطات

أدوية لخفض مستويات حمض اليوريك ، مثل الوبيورينول.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.