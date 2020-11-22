غضب وعدوانية.. علامات الاكتئاب عند الرجال

يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من الاكتئاب ، ولكن قد تختلف العلامات والأعراض، على الرغم من أن الأعراض الأساسية للاكتئاب بالنسبة للكثيرين هي الشعور بالحزن ، فقد يكون لدى الرجال ميل أعلى من النساء للشعور بالغضب وإظهار المشاعر العدوانية والانخراط في تعاطي المخدرات.





بسبب الأعراض المختلفة ، ونظرًا لأن الرجال عادة ما يكونون أقل عرضة للتحدث عن الاكتئاب والبحث عن العلاج منه مقارنة بالنساء ، فقد يعاني العديد من الرجال من اكتئاب غير مشخص.





في هذه المقالة ، نستكشف العلامات العاطفية والسلوكية والجسدية للاكتئاب لدى الرجال. نناقش أيضًا كيفية الحصول على المساعدة. تابع القراءة لتتعلم كيفية التعرف على الاكتئاب لدى الرجال وإدارته.



الرجال والاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن لا يتم تشخيصه عند الرجال.

ما يقدر بنحو 9 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة لديهم مشاعر الاكتئاب أو القلق كل يوم ، و 30.6 في المائة من الرجال يعانون من فترة من الاكتئاب خلال حياتهم.





الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يؤثر على أفكار الشخص ومشاعره وجسده وسلوكه. قد يشير الأطباء إلى الاكتئاب على أنه اكتئاب شديد ، أو اضطراب اكتئابي كبير ، أو اكتئاب سريري.





الاكتئاب أكثر شيوعًا عند النساء ، حيث يصيب 10.4 في المائة من النساء مقارنة بـ 5.5 في المائة من الرجال في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن عدد الرجال الذين يموتون بالانتحار هو أربعة أضعاف عدد النساء.

الأعراض عند الرجال والنساء

تتشابه بعض أعراض الاكتئاب لدى الرجال والنساء. وتشمل هذه:

الشعور بالحزن أو البكاء أو الوهن أو الذنب أو الفراغ

فقدان المتعة في الأنشطة الممتعة

تغيرات في الشهية أو الوزن

قلة النوم أو كثرة النوم

الشعور بالإثارة أو التعب

تواجه صعوبة في التركيز

لن يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب من كل هذه الأعراض.

من المرجح أن تؤثر بعض أعراض الاكتئاب على الرجال أكثر من النساء ، والتي قد تكون بسبب عوامل وراثية أو هرمونية أو كيميائية حيوية أو اجتماعية. ننظر إلى الاكتئاب لدى الرجال .







العلامات السلوكية عند الرجال

يمكن أن تظهر العلامات السلوكية للاكتئاب بشكل مختلف عند الرجال والنساء. على سبيل المثال ، يؤثر تعاطي الكحول والمخدرات على الرجال المصابين بالاكتئاب في كثير من الأحيان أكثر من النساء ، والرجال أكثر عرضة من النساء لإظهار نوبات الغضب وسلوك المخاطرة.

يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب التغيرات السلوكية التالية:

شرب المزيد أو تعاطي المخدرات

تجنب المواقف العائلية أو الاجتماعية

العمل بقلق شديد دون أخذ فترات راحة مناسبة

تجد صعوبة في مواكبة مسؤوليات العمل أو الأسرة

أن تصبح أكثر تحكمًا أو تعسفًا في العلاقات

الانخراط في سلوك ينطوي على مخاطر ، مثل المقامرة أو الجنس غير الآمن

محاولة الانتحار

تقول إحدى النظريات أن هذه التغييرات السلوكية تحدث نتيجة لمحاولة الرجال إخفاء الاكتئاب والالتزام بما يسمى "المعايير الذكورية". قد تؤدي هذه المحاولة لإخفاء الاكتئاب إلى قيام الرجال بالهجوم أو الانخراط في سلوكيات مدمرة للذات.

ويفقد الرجال المصابون بالاكتئاب أيضًا الاهتمام بهواياتهم وشغفهم أو يشعرون بدافع أقل للنجاح في العمل.

ويؤثر الاكتئاب على الدافع الجنسي للرجل أيضًا. قد يكون لدى الرجال المصابين بالاكتئاب اهتمام أقل بممارسة الجنس وقد يواجهون مشاكل في الأداء الجنسي.

العلامات العاطفية عند الرجال

يمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب التهيج والإحباط. يؤثر الاكتئاب على الحالة العاطفية لكل من الرجال والنساء ، مما يتسبب في تدني الحالة المزاجية.

يمكن أن تشمل العلامات المبكرة للاكتئاب لدى الرجال زيادة في:

الغضب

الإحباط

عدوان

التهيج



العلامات الجسدية عند الرجال

الصداع

ضيق في الصدر

آلام المفاصل أو الأطراف أو الظهر

مشاكل في الجهاز الهضمي

تعب

النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا

الشعور بالقلق أو الغضب

الأكل كثيرا أو القليل جدا

فقدان الوزن غير المقصود





لماذا لا يتم تشخيص الاكتئاب عند الرجال غالبًا؟

النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد من الرجال بمقدار الضعف تقريبًا. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يتجنب الرجال الإبلاغ عن الاكتئاب أكثر من النساء ، لذلك قد تكون الأرقام الخاصة بالرجال أعلى.

وفقًا لبعض التقديرات ، فإن ثلثي الأشخاص المصابين بالاكتئاب في الولايات المتحدة لم يتلقوا تشخيصًا.

A 2013 دراسة المعايير المستخدمة لضبط للطرق المختلفة التي يميل الرجال والنساء يعانون من الاكتئاب. وجد الباحثون أن الاكتئاب كان منتشرًا بشكل متساوٍ بين الجنسين.

متى ترى الطبيب

قد يعاني أي شخص يلاحظ التغيرات العاطفية أو السلوكية أو الجسدية التي ناقشناها في هذه المقالة من الاكتئاب. إذا كان هذا هو الحال ، فمن الضروري مراجعة الطبيب

يمكن للطبيب المساعدة في تشخيص اكتئاب الشخص وإعطائه العلاج المناسب ليشعر بتحسن.

ترك الاكتئاب دون علاج يمكن أن يضر برفاهية الشخص والاكتئاب هو عامل خطر للانتحار لذلك ، من الضروري أن يتلقى الشخص المصاب بالاكتئاب المساعدة في أسرع وقت ممكن.

علاج او معاملة

هناك عدة طرق لعلاج الاكتئاب. يستجيب كل شخص للعلاج بشكل مختلف ، ولكن يمكن للطبيب أن ينصح الشخص بالعلاج الأنسب لاحتياجاته.

تشمل خيارات العلاج:

دواء

العلاج بالكلام

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)



استراتيجيات المواجهة

يُعد التحدث مع الأصدقاء والعائلة استراتيجية مواكبة موصى بها.

إلى جانب العلاجات الأخرى ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم الشخص على إدارة الاكتئاب. فمثلا:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام : يمكن أن يؤدي الجري أو حتى المشي السريع بالخارج إلى إنتاج الإندورفين ورفع الحالة المزاجية للشخص.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.