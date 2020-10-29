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تفاقم أزمة كورونا في الأرجنتين بعد ارتفاع الوفيات إلى 30 ألف حالة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
تفاقم أزمة الوباء
تفاقم أزمة الوباء في الأرجنتين حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة ع
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أسماء عبد الحفيظ

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الأرجنتين إلى أكثر من 30 ألفًا، أمس الأربعاء، وهو علامة فارقة أخرى لبلد كان يعتبر يومًا ما نموذجًا يحتذى به في أمريكا اللاتينية لمكافحة الوباء، لكنه يكافح الآن أحد أعلى معدلات الوفيات اليومية في العالم.


وبدأت الأرجنتين إغلاقًا صارمًا في مارس، والذي لا يزال ساريًا جزئيًا، لكنه شهد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة إلى 1.13 مليون مع 30.071 حالة وفاة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، وفقا لما نشره موقع today.


وتظهر بيانات رويترز أن متوسط ​​عدد الوفيات اليومي الحالي لسبعة أيام 376 هو خامس أعلى معدل في العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك. كما أن "المعدل الإيجابي" من الاختبار كان مرتفعًا للغاية.


وقال باسيليو بينيتيز (67 عاما) وهو رسام أرجنتيني "الوباء مروع جدا.. الحمد لله أنني لم أتأثر، لكنني أعرف أشخاصًا من فئتي العمرية -كنا نلتقي بهم للعب كرة القدم معًا-، رحلوا الآن بسبب الوباء".


وعانت بوينس آيرس والمنطقة المحيطة بها من وطأة العدوى في وقت مبكر، على الرغم من انتشار الفيروس الآن في المناطق الداخلية من البلاد، مما أدى إلى إجهاد المناطق ذات الموارد القليلة والموظفين الصحيين.

وتبلغ سعة وحدات العناية المركزة في البلاد 64.4٪، مع إجهاد بعض مستشفيات المقاطعات.


وقال أرنالدو دوبين، طبيب العناية المركزة في مدينة لا بلاتا في مقاطعة بوينس آيرس، هناك أماكن تعمل بنسبة 100٪ تقريبًا "روزاريو، وقرطبة، وريو نيجرو، ونيوكوين، وميندوزا".


وقال دوبين "في نهاية المطاف، يمكن الحصول على الموارد المادية والتكنولوجية، ولكن ما لن يتغير هو العاملين الصحيين. تدريب هؤلاء الموظفين يستغرق سنوات".


ويمثل عدد القتلى حقيقة مروعة للأرجنتينيين الذين تبنوا على نطاق واسع القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة، لكنهم مرهقون الآن بعد سبعة أشهر من القيود. وخففت الحكومة الكثير من القيود، رغم أن السفر المحلي والدولي لا يزال مقيدًا بشدة.


وقال إيسيدورو أوجيدا، المتقاعد البالغ من العمر 69 عامًا من منطقة سان إيسيدرو، شمال بوينس آيرس، "لدي شقيق توفي. لا يمكننا فعل أي شيء حيال الفيروس حتى يخرج اللقاح". "الحقيقي أنه أمر محزن للغاية".

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