أطعمة تساعد المناعة في مقاومة فيروس كورونا.. وعادات احرص عليها للوقاية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد - 19 أو فيروس كورونا وباء عالمي. وبينما تتصارع البلدان مع الأخطار الوشيكة التي يشكلها هذا الفيروس على البشرية ، هناك عدد قليل من التدابير الرئيسية التي يمكن للأفراد اتخاذها لمكافحة هذا الوباء.

في حين أنه من الضروري ذكر معايير النظافة مثل غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة إذا كنت قد سافرت بوسائل النقل العام. استخدام مطهر كحولي، في حالة سفرك لتطهير يديك، وارتداء قناع (تغطية أنفك وفمك) وتجنب لمس يدك أو فمك. هناك أيضًا طرق معينة لتحسين مناعتك وهو أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الأفراد في بعض الأمراض الموجودة مسبقا مثل مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، والقضايا الجهاز التنفسي هي في خطر أعلى من وجود Covid 19 مضاعفات، فإنه يزيد من تفاقم أيضا مع التقدم في السن كما يقلل من مناعة العامة كما تكبر. في جيل الشباب الذين لا يعانون من أمراض كامنة ، يمكن أن يؤدي كوفيد 19 إلى عدوى طفيفة ، بشرط أن يكون لديك مناعة قوية ولا تشارك في أنشطة مثل التدخين أو التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vaping لمكافحة هجوم الفيروس. فيما يلي قائمة بالإجراءات التي يمكنك القيام بها لتحسين مناعتك.

تحسين نظامك الغذائي

يلعب الطعام الذي تتناوله جانبًا رئيسيًا في تحديد صحتك العامة ومناعتك. تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات ، حيث سيساعد ذلك في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم والضغط. سيساعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في إبطاء مرض السكري والتركيز على نظام غذائي غني بالبروتين للحفاظ على لياقتك البدنية. وتناول بانتظام الخضار والفواكه الغنية بالبيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك والفيتامينات الأساسية الأخرى. بعض الأطعمة مثل الفطر والطماطم والفلفل والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ هي أيضًا خيارات جيدة لبناء المرونة في الجسم ضد العدوى.

يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية لجرعتك اليومية ، إذا لم يكن الخروج لشراء البقالة خيارًا أثناء التباعد الاجتماعي. تشمل بعض مكملات المناعة الطبيعية الزنجبيل وعنب الثعلب (amla) والكركم. بعض هذه الأطعمة الفائقة هي مكونات شائعة في الأطباق الهندية والوجبات الخفيفة. هناك العديد من الأعشاب التي تساعد في تعزيز المناعة مثل الثوم وأوراق بازل والكمون الأسود. تعتبر بعض البذور والمكسرات مثل بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور البطيخ مصادر ممتازة للبروتين وفيتامين هـ.

تعتبر البروبيوتيك مثل الزبادي و Yakult والأطعمة المخمرة مصادر ممتازة لتجديد تكوين بكتيريا الأمعاء ، وهو أمر مهم لامتصاص العناصر الغذائية من قبل الجسم. هذه خيارات جيدة للجيل الأكبر سنا أيضًا.

لا تساوم على النوم

قيلولة بعد الظهر لمدة 7-8 ساعات هي أفضل طريقة لمساعدة جسمك على بناء المناعة ؛ قلة النوم ستجعلك متعبة وتضعف نشاط عقلك. قلة النوم ستمنع الجسم من الراحة وهذا سيضعف وظائف الجسم الأخرى التي سيكون لها تأثير مباشر على مناعتك. قلة النوم تؤثر سلبًا على عمل لقاح الأنفلونزا.

حافظ على رطوبتك

اشرب ما يصل إلى 8-10 أكواب من الماء كل يوم للبقاء رطبًا. يساعد الترطيب في طرد السموم من الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأنفلونزا. البدائل الأخرى تشمل العصائر المصنوعة من الحمضيات وماء جوز الهند للتغلب على الحرارة.

لا تخطي في التمرين

يجب أن يتبع النظام الغذائي الجيد نظام تمارين رياضية. تذكر أن تمارس الرياضة بانتظام ؛ حتى التمارين الخفيفة ستقطع شوطًا طويلًا في إطلاق السموم من جسمك. يوصى بممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 45 دقيقة ، حسب قدرة تحملك. إذا لم تكن قد بدأت في ممارسة الرياضة بعد ، فهذا هو الوقت المناسب للبدء. هناك العديد من قنوات وتطبيقات Youtube التي تساعدك على ممارسة الرياضة في المنزل. تحسن التمارين المنتظمة عملية التمثيل الغذائي ، والتي لها علاقة مباشرة بمناعة الجسم.

البقاء فى المنزل

هذه أوقات اختبار ، والبقاء في المنزل لفترة طويلة له آثاره على صحتك العقلية. القلق المتزايد حول الوباء هو مصدر قلق آخر يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم. في حين أن حالة عدم اليقين قد تكون ساحقة ، إلا أن هناك بضع خطوات يمكننا اتباعها بانتظام للمساعدة في تخفيف التوتر لدينا ، ومن المعروف أن الإجهاد له تأثير سلبي على المناعة.

مارس التأمل

يؤدي الإجهاد المفرط إلى إفراز الهرمون المعروف باسم الكورتيزول ، والذي يضعف استجابتك لمحيطك المباشر ويجعل جسمك عرضة للإصابة بالعدوى ؛ لقد تركت تشعر بالقلق المستمر. أفضل طريقة لتخفيف التوتر هي من خلال التأمل ، فهو نشاط مجرب ومختبر لتهدئة الأعصاب. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التأمل ، فهناك العديد من القنوات على موقع youtube التي تحتوي على موارد تعليمية لمساعدتك على التأمل.

تجنب التدخين والكحول والمواد الأخرى التي تسبب الإدمان

هناك علاقة مباشرة بين عادات معينة مثل التدخين والتبخير الإلكتروني واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات بين ضعف دفاعات الجسم وأمراض الجهاز التنفسي. ثبت أن الانخراط في التدخين والتبخير الإلكتروني يضعفان قدرة الرئة لديك ويدمران الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي ، فهذه الخلايا ضرورية لمحاربة الفيروسات التي تدخل من خلال فتحات الأنف. هناك بحث جديد يدعي أن الأفراد الذين يتعاطون الكحول بكثرة يميلون إلى المعاناة من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) وهي إحدى الحالات التي تسببها عدوى كوفيد 19. تدرب على الاعتدال ، إذا كنت تعتمد على أي منها ، حيث يمكن أن يكون الانسحاب المفاجئ أيضًا محفوفًا بالمخاطر.

تجنب سفر

تجنب جميع أنواع الرحلات غير الضرورية. معظم الحالات الإيجابية لـ Covid 19 هي حالات مستوردة ، وانتشرت لاحقًا إلى المجتمعات. تجنب التعرض لنظام النقل العام والأماكن العامة لتجنب أي احتمال للتعرض. في حال اضطررت للسفر ، تأكد من تغطية أنفك وفمك بقناع وحمل معقم يدين يحتوي على الكحول في جميع الأوقات. تذكر أن تقوم بالتطهير في كل مرة تلمس فيها سطحًا ، حيث يمكن أن تبقى سلالة كوفيد 19 على الأسطح لبضع ساعات إلى أيام. استخدم يدك غير المسيطرة أثناء الوصول إلى مقابض الأبواب والأيدي ، حيث كثيرًا ما يلمسها كثير من الناس.

المكملات الغذائية والأغذية المعززة





في حين أن جميع النصائح المذكورة أعلاه ستساعد بالتأكيد ، فإن الحاجة إلى الساعة هي تعزيز سريع لنظام المناعة لديك للحفاظ على لياقته القتالية. إذا كنت قلقًا بشأن ما إذا كنت تحصل على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية من نظامك الغذائي ، فاستشر طبيبك بشأن نظام مكملات لتعزيز نظام المناعة لديك. فيما يلي بعض المكملات الغذائية والأطعمة الخارقة الشائعة التي يمكن أن تساعد.





فيتامين سي





هذا الفيتامين الخاص هو مشارك حاسم في جيش المناعة. يساعد في منع نزلات البرد. يعمل كمضاد أكسدة قوي ويحمي من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. بالنسبة للعدوى الشديدة ، بما في ذلك الإنتان ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، فقد ثبت أن العلاج بجرعة عالية من فيتامين سي الوريدي يحسن الأعراض بشكل ملحوظ لدى المرضى.





فيتامين د





مكملات فيتامين د لها تأثير وقائي خفيف ضد التهابات الجهاز التنفسي. يعاني معظم الأشخاص من نقص في فيتامين د ، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب بشأن تناول مكمل فيتامين د لتعزيز الاستجابة المناعية.





الزنك





الزنك عنصر حيوي في WBC (كريات الدم البيضاء) التي تحارب العدوى. غالبًا ما يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا والبرد والالتهابات الفيروسية الأخرى. يُنصح بتناول مكملات الزنك ، خاصةً لكبار السن.





البلسان نبات





البلسان مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والنحاس والفيتامينات ، مثل فيتامين أ وب وج والبروتينات والألياف الغذائية. يحتوي البلسان على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في محاربة البرد والإنفلونزا.





الكركم والثوم





تحتوي التوابل الصفراء الزاهية ، الكركم ، على مركب يسمى الكركمين ، والذي يعزز وظيفة المناعة. للثوم خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات تعزز مناعة الجسم.





بصرف النظر عن الحفاظ على نمط حياة صحي وتناول المكملات الغذائية ، تقترح وزارة الصحة الهندية أيضًا عددًا قليلًا من الطرق العضوية والطبيعية للممارسة كإجراءات وقائية لمحاربة COVID-19. أوصت وزارة أيوش بإرشادات الرعاية الذاتية التالية كإجراءات وقائية ولتعزيز المناعة مع إشارة خاصة إلى صحة الجهاز التنفسي.





اشرب الماء الدافئ طوال اليوم.

مارس التأمل ويوغاسانا وبراناياما.

زيادة تناول الكركم والكمون والكزبرة والثوم.

اشرب شاي الأعشاب أو مغلي من الريحان ، القرفة ، الفلفل الأسود ، الزنجبيل الجاف والزبيب.

تجنب السكر واستبدله بالجاغري إذا لزم الأمر.

ضع السمن (الزبدة المصفاة) أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند في كل من فتحتي الأنف للحفاظ على نظافة فتحتي الأنف.

استنشق البخار بأوراق النعناع وبذور الكراوية.

في حين أن المعركة ضد وباء Covid-19 يخوضها موظفو الرعاية الصحية لدينا ، يمكننا أن نقوم بواجبنا عن طريق الحد من تعرضنا للفيروس من خلال البقاء في المنزل ، والتباعد الاجتماعي ، وتناول الطعام الصحي ، والترطيب ، واتباع بروتوكول النظافة الأساسية.