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شهر 12.. أستاذ مناعة: معدل الوفيات بكورونا سيصل إلى 3 أضعاف المعدل الحالي.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن عدد الإصابات بكورونا في أوروبا أكثر من ذروة الأعداد بمرة ونصف في الموجة الأولى، معلقا "هناك دول يصل عدد الإصابة فيها إلى 80 ألف حالة يوميا".

وأضاف "مصباح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "هناك دول لم تشهد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الأولى، ولكنها الآن تعاني من سرعة انتشار رهيبة للفيروس"، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أستاذ المناعة، "في حالة عدم التزام المواطنين بالكمامة سيصل الوضع إلى حالة كارثية"، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الصحة بأن شهر ديسمبر سيرتفع معدل الإصابات إلى الضعف والوفيات إلى 3 أضعافها، معلقًا "اليوم الحكومة تهرول إلى تطبيق إجراءات الحماية ولكن المواطنين لا يهتمون".

وتوقع أن تضرب الموجة الثانية في مصر الأماكن النائية، وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة من حيث الإمكانيات الطبية.

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