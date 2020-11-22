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رياضة

منتخب مصر للشباب يعاود تدريباته استعدادا للمشاركة في دورة تونس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسري غازي
يستأنف منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لدورة شمال افريقيا.

وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب في رحلة تونس إلى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية.

وتغادر القاهرة بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين متوجهة إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي  منتخب السويس ، بهدفين دون رد  ، في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضية على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس.

سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الاول أحمد زغلول،  وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض.  

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الاصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الاسبوع الماضي،  وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الاهلي والزمالك في منافسات كاس مصر.

  وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد وياسين مرعي  ومحمد اشرف، في خط الدفاع، زياد كمال، وعبد الغني محمد وزياد فرج، في خط الوسط،  وحسام أشرف واسامة فيصل وبلال مظهر في خط الهجوم.

كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك لمعسكر فريقه اليوم بمدينة السويس،  وذلك عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقي اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.

 ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الأبيض بالسويس، استعدادا لمباراته مع أف سي مصر ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على أن يعود لمعسكر المنتخب بعد غد الاحد.

وخاض شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل كما واجه اليوم  الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
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