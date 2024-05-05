أمين الفتوى: شم النسيم كان عادة شكر لله عند القدماء المصريين

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول "ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "فيه عادات موجودة فى الصعيد مختلفة عن محافظات اخرى، كل انسان على حسب المكان الموجود فيه، فشم النسيم عادة موجودة عند الفراعنة قبل قدوم سيدنا عمرو بن العاص لمصر".

وتابع: "يوم شم النسيم عند القدماء المصريين، كان لشكر الله سبحانه وتعالى على مرور الأيام، لأنهم كانوا يخرجون فى نهاية فصل الشتاء وقدوم فصل الربيع، وسيدنا عمرو بن العاص، الصحابي الجليل كان يخطب فى الناس فى هذا اليوم ويحثهم على الخروج الذى يوافق الفطرة البشرية، ولو كان رأى فيه ما يخالف الله والسنة النبوية، لما أمر الناس بالخروج لتدبر خلق الله سبحانه وتعالى".

