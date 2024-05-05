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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصوت الأوبرالي.. كنيسة ماريوحنا المعمدان بالقوصية تحتفل بصلب وقيامة المسيح|شاهد

الكنيسة
الكنيسة

عرض فريق تيمبو باند للموسيقي وفريق كورال السيدة العذراء مريم، عرضا موسيقيا بالصوت الأوبرالي يسمي " ميدلي احداث الصلب والقيامة " في كنيسة القديس ماريوحنا المعمدان بالقوصية.

ويأتي العرض ضمن احتفالية إقامتها كنيسة ماريوحنا للاحتفال بعيد القيامة الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية تذكارات لإقامة الرب يسوع المسيح من الأموات.

وخلال الاحتفال قام فريق تيمبو باند بعرض أسبوع الآلام السيد المسيح بداية من أحد الشعانين "عيد دخول السيد المسيح أورشليم" وصولا إلى صلبة وقيامته من الأموات بموسيقي غير معناه مأخوذة من الأوبرا.

وتم أخذ نصوص من الكتاب المقدس مع بعض الألحان القبطية والترانيم التراثية وتحويلها إلى ميدلي مميز يعرض لأول مره في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة ماريوحنا المعمدان بالقوصية.

وحضر الحفل عدد كبير من شعب كنيسة ماريوحنا المعمدان بالقوصية والمدن والقري المجاورة لمشاهدة الميداني الذي يعرض لأول مرة في الكنيسة، وبحضور أباء كهنة كنيسة ماريوحنا المعمدان القس بيشوي القمص بولس، والقس سيرافيم القمص مكاري.

ومن الجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد قيامة الرب يسوع المسيح من الأموات والمعروف بعيد القيامة المجيد.

كورال كورال السيدة العذراء مريم احداث الصلب احداث الصلب والقيامة كنيسة ماريوحنا عيد القيامة

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