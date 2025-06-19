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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: ربط سفينة تغييز جديدة بميناء السخنة.. طقس حار نهارا ومعتدل ليلا.. قصف مفاعل خنداب البحثي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 -6 -2025.


سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


طقس حار وتحذيرات من شبورة مائية اليوم في القاهرة ومناطق أخرى
أفادت قناة العربية، نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع أجواء حارة نهارًا على القاهرة وشمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.


الحرس الثوري الإيراني: الدفعة الـ 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن الدفعة 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا من الصواريخ والمسيرات الانتحارية.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لدينا معلومات بتعرض مفاعل خنداب البحثي الذي كان قيد الإنشاء للقصف
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أن لديها معلومات بتعرض مفاعل خنداب البحثي الذي كان قيد الإنشاء للقصف.


وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا تدمير البرنامجين النووي والصاروخي لإيران
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الدفاع الإسرائيلي" أن هدفهم تدمير البرنامجين النووي والصاروخي لإيران.


وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من "كايا كالاس"، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ضوء التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، وسبل دعم الجهود الدولية لوقف التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.


ارتفاع الشهداء إلى 23.. ومجازر الاحتلال مستمرة ضد منتظري المساعدات بغزة| تفاصيل
قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر منذ فجر اليوم، الخميس، وحتى الآن عن استشهاد 23 فلسطينيًا، بينهم 16 سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية قرب محور نتساريم وسط القطاع.


متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز
كشف متحدث عسكري إسرائيلي، أن الجيش قصف مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز ويواصل استهداف منشآت أخرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


البترول تواصل استعداداتها لتأمين إمدادات الغاز.. وربط سفينة تغويز جديدة بميناء السخنة
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المكثفة لتأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بمنظومة الغاز، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية، وذلك وفقًا لما أوردته قناة “العربية” نقلًا عن بيان رسمي صادر عن الوزارة.

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