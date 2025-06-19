ارتفاع الشهداء إلى 23.. ومجازر الاحتلال مستمرة ضد منتظري المساعدات بغزة| تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرًا على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر منذ فجر اليوم، الخميس، وحتى الآن عن استشهاد 23 فلسطينيًا، بينهم 16 سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف استهدف الطرق المؤدية إلى مراكز توزيع المساعدات، والشاحنات المحملة بالدقيق التي يحاول آلاف المواطنين الوصول إليها يوميًا، خاصة في المناطق الشمالية مثل العطاطرة والسودانية، حيث ترتكب قوات الاحتلال مجازر بحق المدنيين الذين يبحثون عن "كيس دقيق".

وأوضح أن قوات الاحتلال استهدفت عدة مناطق في مدينة غزة، أبرزها أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون والنصر، بالإضافة إلى شرق جباليا، ونتج عن ذلك استشهاد سبعة أفراد من عائلتين في قصفين منفصلين، جرى نقل جثامينهم إلى مستشفيات "الأهلي المعمداني" و"الشفاء".

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات والمدفعية دوت منذ ساعات الفجر الأولى في أنحاء مختلفة من المدينة، لافتًا إلى استمرار استهداف المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة، والتي تشهد محاور تقدم للآليات الإسرائيلية.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" أن طواقم الدفاع المدني تمكّنت مساء أمس من انتشال أكثر من عشرة جثامين في منطقة العطاطرة شمال القطاع، بعد حصولها على تنسيق دخول عبر مؤسسة "أوتشا" الدولية.

وأوضح أن بعض الجثامين كانت مدفونة تحت أنقاض شاحنة مساعدات استُهدفت بالقصف الإسرائيلي.