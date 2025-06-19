طقس حار وتحذيرات من شبورة مائية اليوم في القاهرة ومناطق أخرى

أفادت قناة العربية، نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع أجواء حارة نهارًا على القاهرة وشمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟ طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

تحذيرات من شبورة مائية ونشاط للرياح

وحذّرت الهيئة في بيانها من ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في مناطق شمال البلاد.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ما قد يخفف نسبيًا من الإحساس بالحرارة في بعض المناطق.

درجة الحرارة في القاهرة: 34 مئوية

توقعت الهيئة أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه.