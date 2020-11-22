خبير سيارات: الإعلام مطالب بنشر الثقافة المرورية.. فيديو

قال جمال عسكر خبير السيارات، إن الإعلام يفتقر لنشر الثقافة المرورية، موضحا أن الدولة المصرية تبذل مجهودات مضنية في رفع كفاءة الطرق وتوفير قيادة أمنة.





وأضاف جمال عسكر، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "تن"، أنه يؤيد وبشدة قرار الرئيس السيسي في تحويل السيارات لاستخدام الغاز بدلا من البنزين والسولار.





ولفت "عسكر" إلى أن ثقافة قيادة السيارة تبدأ من العينين وكيفية رصد أية مشكلة في السيارة وخاصة مشكلات الإطارات والمرايات.





وبعد أزمة فيروس كورونا ، اتجهت شركات السيارات العالمية إلى تصنيع كمامات وأجهزة تنفس وكانت على رأسهم فورد ، مرسيدس ، لامبورجينينم .





وأكد خبير في مجال السيارات ان مصانع السيارات في مصر ليست كمثل مصانع السيارات العالمية التي تقوم في الوقت الحالي بتصنيع أجهزة التنفسي الصناعي.





وأوضح الخبير أن مصانع السيارات في مصر ليست لديها القدرات اللازمة، ولا الامكانيات لتصنيع هذه النوعية من الأجهزة.





كما أن تصنيع اجهزة التنفس الصناعية لا تقتصر فقط على تواجد امكانيات في المصانع الخاصة بالسيارات، وتلك الأجهزة لها ملكية فكرية وبراءة اختراع لهذه الشركات وبالتالي تحتاج المصانع إلى جهود كبيرة لإنتاج هذه الأجهزة





كما أن وحدات التنفس تحتاج إمكانيات معينة تشمل الدوائر الكهربائية ووحدات ميكانيكية لاتتوفر في المصانع المصرية.





وكان فريق مرسيدس فورميلا 1 استطاع تصنيع أجهزة تنفي لمساعدة المصابين بمرض كورونا الخطير للحصول على التنفس بشكل أسهل.





وأكد فريق مرسيدس أن هذا الابتكار ينقذ الكثير من الأحياء حول العالم وذلك خاصة، وأن من أعراض الكورونا هي صعوبة التنفس.





والأجهزة التي تم تصنيعها من مرسيدس قادرة على توصيل الأكسجين للمصاب تحت الضغط إلى رئة المريض لمساعدته على التنفس بدون استخدام جهاز التنفس الصناعي .





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